Grenzach-Wyhlen Mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Nacht auf Sonntag in Grenzach

In der Nacht auf Sonntag kam es im Ortsteil Grenzach zu vier Pkw-Aufbrüchen, bei denen Sachschaden entstand. Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen.

In der Straße "Hornrain" wurden bei einem Honda Jazz die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen und zehn Euro entwendet, wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt.In der Straße "Seidenweg" wurde ebenfalls an einem VW Passat die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen. Ob bislang etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.Weiterhin wurde in der Rebgasse auf dem Parkplatz der evangelischen Kirche an einem roten Mercedes Vito die Fahrerseitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.Zum vierten Pkw-Aufbruch kam es in der Straße "Buckmatten" in Grenzach. Hier wurde ebenfalls die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines Audi S 3 eingeschlagen. Über das Diebesgut liegen bislang auch noch keine Informationen vor.Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen.Weitere Geschädigte oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bitte unter der Telefonnummer 07624/9890-0 melden.