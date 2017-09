Grenzach-Wyhlen Mann onaniert am Rheinufer: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmittag gegen 15.30 Uhr kam es am Rheinufer im Bereich der Fallberg-Kiesgrube zu einem Vorfall.

Ein Mann soll am dortigen Ufer onaniert haben und wurde von einem Radfahrer mit Hund erwischt. Der Radfahrer verscheuchte dann diesen Mann lautstark, der die Örtlichkeit mit einem Fahrrad verlassen haben soll.Das bekamen zwei Jugendliche mit, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten. Die sexuelle Handlung sahen die zwei nicht, waren aber zuvor diesem Mann am Ufer auch begegnet, wo der Mann die Mädchen einige Minuten anschaute.Zur genauen Klärung des Sachverhaltes werden Personen gebeten, denen dieser Mann aufgefallen war, sich beim Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen, 07624/9890-0, zu melden, insbesondere der Radfahrer mit Hund.Der Mann wird wie folgt beschrieben: 50 Jahre oder älter, ca. 1,75 Meter groß, kräftiger Oberkörper und dünne Beine, nackenlange lockige gegeelte Haare, gebräunte Haut, unrasiert. Der Mann war dunkel bekleidet.