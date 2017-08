Grenzach-Wyhlen Mann mit Pfeil und Bogen in Grenzach-Wyhlen unterwegs

Weil er offenbar Ärger mit seinem Chef hatte, zog am Donnerstagabend in Grenzach-Wyhlen ein Mann mit Pfeil und Bogen bewaffnet los.

Für Aufsehen sorgte am Donnerstagabend ein 33-jähriger Mann in der Kraftwerkstraße in Grenzach-Wyhlen. Kurz vor 19 Uhr teilte eine Passantin der Polizei mit, dass sie soeben einen Mann bemerkt habe, der Pfeil und Bogen mit sich führt und mit gespanntem Bogen auf ein Haus in der Kraftwerkstraße zielen würde.

Sofort rückte die Streife zum Ort des Geschehens aus und traf den beschriebenen Mann an. Dieser stand rauchend auf dem genannten Anwesen, Pfeil und Bogen befanden sich tatsächlich auf dem daneben stehenden Fahrrad. Auf sein Verhalten angesprochen, gab der 33-Jährige an, dass er Ärger mit seinem Arbeitgeber habe.

Der offensichtlich psychisch angeschlagene Mann wurde in Gewahrsam genommen und einem Arzt vorgestellt. Pfeil und Bogen sowie ein vorgefundenes Messer wurden sichergestellt und Ermittlungen wegen Bedrohung aufgenommen.