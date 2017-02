Grenzach-Wyhlen Mann gibt sich als Kirchen- oder Pflegedienstmitarbeiter aus und überlistet ältere Menschen

Die Polizei warnt vor einem dreisten Trickdieb, der in Grenzach-Wyhlen Jagd auf seine Opfer macht.

Am Donnerstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann in der Engetalstraße bei einer 74-jährigen Frau an der Wohnungstüre. Nach dem Öffnen der Türe gab sich der Mann als Mitarbeiter der evangelischen Gemeinde aus und ging schnurstracks ins Wohnzimmer.Dort öffnete er Türen und Schubladen des Wohnzimmerschranks, ging anschließend ins Schlafzimmer und verließ dann eiligst die Wohnung. Die Polizei wurde durch erst etwa eine Stunde später vom heimkehrenden Ehemann verständigt, als dieser feststellte, dass aus einer Schmuckschatulle zwei Ringe und eine Perlenhalskette entwendet wurde.Der Dieb wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, braunes, kurzes, schütteres Haar, etwa 1,75 Meter groß. Er sprach deutsch.Gegen 11.30 Uhr klingelte derselbe Mann an einer Wohnungstüre im Hörnle. Der 83-jährigen Wohnungsinhaberin gegenüber gab er sich als Pflegedienst aus und zwängte sich an der Seniorin vorbei in den Flur.Die couragierte Frau forderte den Mann auf, die Wohnung zu verlassen.Als der keine Anstalten machte zu gehen, drohte sie ihm, dass sie nun die Nachbarin holen werde. Darauf verließ der Unbekannte eilig die Wohnung. Da er sich nur im Flur aufhielt, konnte er nichts entwenden.Aufgrund der Personenbeschreibung ist davon auszugehen, dass es sich um denselben Täter wie in der Engetalstraße handelt.Die Polizei mahnt zur Vorsicht und rät, gegenüber fremden Besuchern vorsichtig zu sein und sie keinesfalls in die Wohnung zu lassen. In Zweifelsfällen sollte man Bekannte oder Nachbarn hinzuziehen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen sucht nach dem Trickdieb und bittet um Hinweise.Möglicherweise gibt es noch weitere Geschädigte, bei denen der Unbekannte vorstellig war. Auch diese werden gebeten, sich zu melden (07624/98900).