Grenzach-Wyhlen Lisa-Meitner-Gynmnasium: Sparkasse spendet für Musical-Projekt

Die Stiftung Jugend, Umwelt, Bildung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden unterstützt die Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums mit 3000 Euro. Heute ist Premiere.

Grenzach-Wyhlen (htz) Bei allen Beteiligten, die in Musical-Company des Lise-Meitner-Gymnasiums in irgendeiner Weise an der fetzige Musicalkomödie „Natürlich Blond“ beteiligt sind steigt das Lampenfieber.

Am heutigen Donnerstag wird Premiere gefeiert. Die Hochrheinhalle ist herausgeputzt. Die Musicalfreunde dürfen sich auf eine temporeiche, glitzernd-pinke Show mit frechen, witzigen Dialogen rund um Elle Woods, einer Blondine par excellence freuen.

Die Stiftung Jugend, Umwelt, Bildung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden unterstützt das Projekt mit 3000 Euro. Sparkassendirektor Rainer Liebenow und der Geschäftsführer der Sparkassenstiftung, Michael Schleith, überreichten am Montagnachmittag die Spende. Michael Schleith sagte, bei der Entscheidung habe das ganzheitliche Konzept überzeugt, das auch jahrgangsübergreifend ausgerichtet sei und bei dem Schüler selbst die gesamte Organisation, angefangen von der Werbung bis hin zum Catering, weitgehend in eigner Verantwortung selbst ausführen. Rainer Liebenow ergänzte: „Hier werden Schlüsselkompetenzen vermittelt, was uns sehr beeindruckt hat“. Schon die Qualität des Förderantrags sei überzeugend gewesen, fügt er an.

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden begleitet seit Jahren die Musicalprojekte des Lise-Meitner-Gymnasiums. Bei allen Projekten stehe die Persönlichkeitsentwicklung und Freude der Jugendlichen an der kreativen Gestaltung im Zentrum, betonten auch Projektleiter Thomas Vogt und Schulleiter Manfred Stratz.

Termine

Aufführungstermine: Beginn jeweils 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Premiere: Donnerstag, 20. Juli; sowie Freitag, 21. Juli, Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23. Juli 2017. Karten gibt es im Internet unter www.natuerlich-blond.musical-lmg.de sowie in der Gemeindebücherei in Grenzach, Jacob-Burckhardt-Straße 8, bis Freitag, 21. Juli, täglich von 16 bis 18.30 Uhr.