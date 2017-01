Grenzach-Wyhlen Liberale wollen Eigenbetrieb für Bäder

Bei einer Bürgersprechstunde kommen Forderungen der Liberalen an die Gemeinde auf den Tisch. Auch Spielhallen sind im Gespräch.

Wie lässt sich kurz-und mittelfristig eine Haushaltskonsolidierung erreichen? Und welche Entscheidungen sind gegebenenfalls schon jetzt zu treffen, um dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen? Diesen Fragen widmeten sich vergangene Woche Mitglieder des FDP-Ortsverbands und der FDP-Fraktion im Gemeinderat bei ihrer Bürgersprechstunde.

Anhand des Haushaltsplanentwurfs für 2017 und der Tatsache, dass der Haushalt in den kommenden Wochen noch beschlossen werden muss, stellte FDP-Gemeinderat Tilo Levante auch die von der FDP und den übrigen Parteien gestellten Anträge an die Verwaltung zur Diskussion. Ein wichtiges Anliegen ist der FDP die weitere Schaffung von Kindergartenplätzen. Konkret fordern die Liberalen die Einstellung von 50 000 Euro in den Haushalt 2017 für die Planung eines weiteren Kindergartens. Aktuell würden etwa 100 Krippen und 90 Kindergartenplätze fehlen, dies sei mit dem Bedarf in den kommenden Jahren nicht vereinbar.

Ein weiterer Antrag betraf die Planung zur Sanierung der Heizung in der Hochrheinhalle. Die FDP regte eine Anbindung der Hochrheinhalle an das bestehende Blockheizkraftwerk der Lindenschule an. Bereits in der Sitzung des Gemeinderats hatte Bürgermeister Tobias Benz gesagt, dass das Thema in Vorbereitung sei. In einem dritten Antrag beschäftigten sich die Liberalen mit einer Neukonzeption der Bäderlandschaft. Die FDP forderte, dass Haushaltsmittel für die Konzeption in den Haushalt 2017 eingestellt werden. Als mögliche Konzepte ziehen die Liberalen eine Modernisierung des Freibades mit ganzjähriger Nutzung in Erwägung. Außerdem fordern sie unterschiedliche Eintrittspreise über Nachlasskonzepte für die Bürger der Doppelgemeinde sowie die übrigen Freibadbesucher. Daneben sollten die Bäder in einen Eigenbetrieb ausgegliedert werden.

Eine Absage erteilten die Freien Demokraten bei ihrer Bürgersprechstunde einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, worin unter anderem der Stopp infrastruktureller Maßnahmen für die Lindenschule in Bezug auf die Umwandlung in eine Ganztags-Grundschule gefordert wird. Weitere Themen bei der Bürgersprechstunde waren die Trassenführung der B34 neu im Bereich der Grenzacher Salzlände, für die der BUND-Vorsitzende Herwig Eggers auch in der Bürgersprechstunde der FDP Änderungen einforderte.

Ein weiteres Thema war die Situation der Spielhallen in der Doppelgemeinde. Die Verwaltung hatte 2015 eine Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen. Die FDP sprach sich für eine intensivere Zusammenarbeit mit der „Villa Schöpflin“, Zentrum für Suchtprävention, aus.