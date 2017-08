Grenzach-Wyhlen Landwirtschaft: Orange ist die Farbe der Hoffnung

Die Obstbauern Manuela und Wilhelm Deschler setzen nach verhehrenden Frostschäden auf die Kürbissaison. Die neue Scheune öffnet am Freitag

Grenzach-Wyhlen - Ende April standen die Obstbauern vom Rührberg vor dem Nichts: Frostnächte vernichteten die Ernte des gesamten Jahres. Landwirt Wilhelm Deschler hat deshalb sein „Nebenbeigeschäft“ ausgebaut und setzt auf Kürbisse, um die verlorene Saison zumindest ein bisschen aufzufangen.

Kürbisse bauen Manuela und Wilhelm Deschler schon seit zwanzig Jahren an – jetzt aber ist das Gemüse existenziell wichtig geworden. „Kirschen hatten wir null Prozent Ertrag, bei den Zwetschgen vielleicht zwei, oder drei – also eigentlich auch nichts“, sagt Deschler und trägt ein großes Schild in die Scheune. Das will er vor Freitag noch in der Gemeinde aufstellen, um für sein neues Projekt zu werben. Wo bis dieses Jahr noch Kühe standen, haben die Deschlers auf Strohballen Kisten voll unterschiedlicher Kürbisse aufgestellt. Neben den bekannten Sorten wie Hokkaido und den knallorangen Speisekürbissen, die besonders an Halloween beliebt sind, liegen auch Exoten. Wie die australische Sorte Queensland Blue oder Hayoto aus Japan. „Der hat eine richtig intensive Farbe“, sagt Manuela Deschler. Und sei vor allen Dingen bei Schweizern sehr beliebt.

Ihr gab das Projekt Kürbisscheune nach dem Frühjahr neuen Elan. Denn nach dem verheerenden Frost war nicht klar, wie es mit der Existenz des Hofes weitergehen soll. „Ich möchte ihn an meine beiden Söhne übergeben, da muss dann aber auch was da sein“, sagt Vater Wilhelm. Die Söhne und Deschlers Tochter waren es im Übrigen, die die Eltern überhaupt auf die Idee gebracht hatten, auf dem Rührberg Kürbisse anzupflanzen. „1997 haben sie im Dorf auf einem Tisch ein paar wenige zum Verkauf angeboten“, sagt Wilhelm Deschler. „Vorher haben sie sie aber mit Schnitzereien verziert“, erinnert Mutter Manuela. Innerhalb kurzer Zeit hätten die Leute den Kindern alles abgekauft. „67 Mark waren im Kässle“, sagt Wilhelm Deschler und muss lachen. Was in der neuen Kürbisscheune im Kässle landet, wird sich zeigen.

Vergangenes Jahr fiel die Kürbisernte mager aus Denn obwohl die Verkaufsfläche 22 auf 17 Meter misst und eher an einen Kürbis-Supermarkt erinnert als einen Laden, werden die Deschlers auch hier auf Selbstbedienung und die Ehrlichkeit der Menschen setzen. So, wie sie es bisher an dem kleinen Stand beim Rührberger Hof getan haben, wo es ab sofort keine Kürbisse mehr geben wird. „Ich denke schon, dass dieses Prinzip im Großen und Ganzen aufgeht. Sicher gibt einer mal zu wenig, ein anderer aber zu viel, weil er’s grad nicht passend hat“, meint Wilhelm Deschler. Für ihn zähle nur, was abends in der Kasse ist. Umso mehr, da er an seinen Obstbäumen nicht nur nichts verdient, sondern auch Arbeit investieren muss. „Wir haben zwei Schnitte gemacht, ohne Ertrag zu erwirtschaften.“ Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft kämen, würden das oft gar nicht wissen.

Bereits jetzt bereitet er die neue Saison vor – in der Hoffnung auf besseres Wetter. Das hat zumindest die Kürbisse verschont, nur ein paar Exemplare weisen kleine Löcher auf. „Das war Hagel“, sagt Deschler und streicht über ein kleines, bereits vernarbtes Loch. Ganz unempfindlich ist die Frucht, die Deschlers auf 2,5 Hektar anpflanzen, aber auch nicht. „Letztes Jahr hatten wir eine schlechte Kürbissaison. Dreimal haben wir ausgesät, aber es ist kaum was gekommen.“

In der Regel aber macht der Kürbis ihnen nicht viel Arbeit, er wächst in den lehmigen Böden gut vor sich hin und landet auch bei Manuela Deschler gerne im Kochtopf – aber nicht auf dem Teller von Ehemann Wilhelm. „Ich hab da eine Kindheitserinnerung abgespeichert, die mich irgendwie blockiert“, sagt der Landwirt und muss lachen. „Früher war das typisches Schweinefutter.“

Die Kürbisscheune in der Feldbergstraße 1a hat von Freitag, 1. September, jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet