Grenzach-Wyhlen Kunstfrachter Lorin liegt weiter vor Ort

Anmari Wili und ihr Kunstfrachter ankern immer noch im Rhein bei Grenzach-Wyhlen. Das Regierungspräsidium püft die Lage

Grenzach-Wyhlen (dor) Der Kunstfrachter Lorin mit seiner Eignerin Anmari Wili war der Aufreger des Sommers 2016. Plötzlich war das Schiff da, dann sollte es sofort wieder verschwinden, letztlich durfte es nicht fahren und bekam einen Ankerplatz im Rhein zugewiesen, nur wenige hundert Meter vom ersten Liegeplatz entfernt.

Wir haben nachgeforscht, wo der Kunstfrachter ein paar Monate später ist: Die Lorin liegt immer noch vor Grenzach-Wyhlen vor Anker. Die Schweizer Künstlerin Anmari Mëtsa Yabi Wili hat gerade an Bord Weihnachten gefeiert: Mit der ganzen Familie und vielen Freunden. Ihr Kunstfrachter „Lorin“ liegt weiterhin da, wohin die Behörden sie bei ihrer Abfahrt vom ersten Liegeplatz an einer außer Betrieb gesetzten Anlegestelle am Schacht hinlotsten.

Vielleicht aufgrund von Sprachschwierigkeiten mit dem niederländischen Kapitän, der der Eignerin im Sommer das Schiff bewegte, hatte die Wasserschutzpolizei die Lorin bis zur Reparatur der vermeintlich defekten Ruderanlage stillgelegt. Alle Beteuerungen, dass das Schiff vollkommen in Ordnung sei, hatten nicht geholfen. Erst nachdem ein Fachmann dies bestätigte, durfte Wili weiterfahren. Doch das tat sie nicht. Auch deshalb nicht, weil noch kein endgültiger Liegeplatz für den Frachter gefunden wurde. Den wünscht sich Wili in Basel. Sie sagt, sie sei im Gespräch mit den zuständigen Departements des Kantons.

Wenn die deutschen Behörden ihre Abreise beschleunigen wollten, könnten sie sich mit den Basler Behörden verständigen. Tatsächlich sind die deutschen Behörden wieder involviert. Nachdem Bürger beim Ordnungsamt vorstellig wurden, um anzuprangern, dass der Frachter noch immer oberhalb des Ruderclubs vor Anker liegt, etwas näher an Land als ursprünglich und mit einem improvisierten Steg, hat Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin die Informationen an das Regierungspräsidium als zuständige Wasserschifffahrtsbehörde weitergegeben.

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen selbst habe jedenfalls keine Handhabe. Im Regierungspräsidium müsse nun geprüft werden, ob alles rechtmäßig sei, vom angelegten Trampelpfad zum Ufer über die Stromversorgung bis zum generellen Ankern. Wenn alles den Richtlinien entspreche, so Käuflin, „kann Frau Wili bleiben.“