Grenzach-Wyhlen Kultur: Weiler Erzähler treten erstmals in Grenzach auf

Die Gruppe unterhält die Gäste in der Buchhandlung Merkel mit freien Erzählungen unter der Überschrift „Der Traum vom Fliegen“.

Von Höhenflügen und Bruchlandungen handelten die Geschichten beim abwechslungsreichen Erzählabend „Der Traum vom Fliegen“ in der Buchhandlung Merkel in Grenzach. Zum ersten Mal waren die Weiler Erzähler, die im dortigen Kulturzentrum Kesselhaus jeden Monat ein Erzähl-Forum veranstalten, in der Gemeinde zu Gast.

Buchhändler Wilfried Merkel hatte die Erzähler-Gruppe in Weil gehört und war von ihrer lebendigen Erzählkunst so fasziniert, dass er sie eingeladen hat. Träume vom Fliegen gebe es, seit die Menschheit existiere, so Merkel in seiner Begrüßung. Er hatte sich zwar mehr Publikum erhofft, aber trotz Schnee, Glätte und Matsch hatten sich etliche Literaturfreunde eingefunden. Sieben Erzählerinnen und Erzähler trugen auf halbszenische Art Märchen, Mythen und Legenden über die Träume vom Fliegen, aber auch realistische und persönliche Erfahrungsberichte von Flug-Pionieren vor. Jeder Erzähler, jede Erzählerin hat ihren eigenen freien Rede-Stil, mal humorvoll-hintersinnig, mal poetisch, mal anschaulich und suggestiv, das machte den Abend so facettenreich.

Der syrische Gitarrist Alaa Alsleman, der vor 15 Monaten als Flüchtling nach Deutschland kam, spielte zwischendurch klassische Stücke, arabische Klänge, Flamenco-Rhythmen und Improvisationen. Matthias Mross spann einen roten Faden durchs Programm und erheiterte mit einer Geschichte über den Lügenbaron von Münchhausen, der ein Enten-Geschwader in sein Dorf lotst. Von Ute Delatorre hörte man eine mythologische Tierparabel über das Buschferkel Ikarus, das mit Hilfe von Geier-Federn immer höher zur Sonne aufsteigt und dann jäh abstürzt.

Auch eine orientalische Episode über einen Lastenträger aus Bagdad auf dem fliegenden Teppich hatte Delatorre mitgebracht. Elisabeth Ende zog die Zuhörer mit einer Geschichte aus Sibirien in den Bann, in der ein Dämon aus den Wolken die Bewohner eines Dorfes verschlingt. Amüsantes Erzähltheater mit Witz und Esprit bot Brigitte Wittkämper in „Der Hut“ von Tomi Ungerer.

Darin fliegt ein Zylinder mit rosa Schleife vom Kopf eines reichen Herrn und landet auf dem eines bettelarmen Veteranen, der fortan allerlei Wundersames erlebt. Packend und eindringlich schilderte Hildegard Vierhuff das traurige Leben des Schneiders von Ulm, der als Erfinder und Flugpionier Schwingen baute und von einem Donau-Ufer zum anderen gleiten wollte – aber tragisch abstürzte.

Für Spannung sorgte Claudia Schmidt-Pfennigsdorf mit den Abenteuern des Schriftstellers und Piloten Antoine de Saint-Exupéry während eines Irrflugs über der Sahara. Rudolf Grimberg schlüpfte zum Schluss in die Rolle des Piloten und Autors des „Kleinen Prinzen“ und erzählte bildhaft von der Notlandung in der Wüste und dem zerborstenen Flugzeugwrack im Sand. „Es war ein faszinierender Abend“, sprach Gastgeber Merkel den Zuhörern aus der Seele.