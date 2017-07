Grenzach-Wyhlen Kreativ trotz großer Hitze: Planungswerkstatt berät über den Verkehr in der Gemeinde von morgen

Wie es verkehrstechnisch in etwa zehn Jahren in der Gemeinde aussieht, war am Samstag die Fragestellung in der ersten Planungswerkstatt zum Verkehrskonzept. Auf viel Zuspruch stieß die Idee, den Takt der Buslinie 7301, die von Rheinfelden über Grenzach-Wyhlen nach Lörrach verkehrt, weiter zu verdichten.

Wie rollt der Verkehr in etwa zehn Jahren in der Gemeinde? Dies war am Samstag die Fragestellung in der ersten Planungswerkstatt zum Verkehrskonzept. In der mittlerweile gut bekannten und bewährten Form der Gruppengespräche lenkte das Moderatorenteam um Professor Roland Fritz die Gespräche auf drei Themenbereiche: Der öffentliche Personennahverkehr, der Individualverkehr und die Gestaltung der neuen Mitten in etwa sechs bis acht Jahren sollten voraus bedacht werden.

Die 40 Teilnehmer entwickelten für alle Themenbereiche komplexe Überlegungen. Bei der Gestaltung der neuen Mitten waren sich alle Teilnehmer recht schnell einig, dass sowohl in Grenzach als auch in Wyhlen die Chance genutzt werden sollte, um sowohl Kommunikations- und Aufenthaltsbereiche als auch Geschäftszonen zu gestalten. Um dies zu ermöglichen, müssten aber sowohl der öffentliche als auch der Individualverkehr gleichermaßen die Ortszentren erreichen.

Joachim Schlageter, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins meinte dazu, dass in Grenzach deshalb unbedingt eine Tiefgarage für die neue Mitte eingeplant werden müsse. Ein Kleinbus für Pendler über das Stauwehr? Für den weiteren Ausbau der Linien öffentlicher Verkehrsmitteln wurden mehrere Vorschläge eingebracht. So sei zu bedenken, zumindest während der Hauptverkehrszeiten, den Takt der Linie 38 auf siebeneinhalb Minuten zu verdichten. Um Berufspendlern nach Schweizerhalle/Pratteln den weiten Weg über Basel zu ersparen, könnte ein Kleinbus über das Stauwehr des Wasserkraftwerkes Wyhlen fahren.

Auf viel Zuspruch stieß die Idee, den Takt der Buslinie 7301, die von Rheinfelden über Grenzach-Wyhlen nach Lörrach verkehrt, weiter zu verdichten. Dies komme besonders jenen Einwohnern zugute, die Ärzte oder Behörden in der Kreisstadt besuchen müssen. Ob alle Ideen wirklich realistisch sind, muss noch weiter diskutiert werden. So kam der Gedanke auf, beim weiteren Ausbau der Regio-S-Bahn in jedem Ortsteil drei Haltepunkte einzurichten. Entscheidungen über den Ausbau der Bahn und regionaler Buslinien treffen allerdings das Land oder der Landkreis.

Breiten Raum nahm die Einrichtung eines Parkplatzes für auswärtige Berufspendler ein, die hier auf die Linie 38 umsteigen. Die Gemeinde sollte doch prüfen, ob der vorgesehene Platz neben dem Kreisverkehr Wyhlen wirklich der geeignetste sei, oder ob der Parkplatz weiter südlich angelegt werden könnte. „Visionen auf realistische Annahmen begrenzen“ Zu Beginn hatten sich die Teilnehmer über den grundsätzlichen Wert solcher Ideenfindungen ausgesprochen. Dabei kam von der IG Velo der Hinweis, die Vielzahl der Ideen auf die wirklich machbaren zu beschränken, um sich nicht zu verzetteln. Auch Manfred Mutter meinte, schließlich entscheide die weitere Entwicklung der Wirtschaft über das Leben in der Gemeinde, deshalb sollte man Visionen auf möglichst realistische Annahmen begrenzen.

Florian Wiest, Schülersprecher des Lise-Meitner-Gymnasiums sagte: „Wir sollten nicht so oft auf andere wie Land oder Kreis verweisen, die für Lösungen zuständig sind, sondern zunächst ist es doch wichtig, dass wir unsere eigenen Ideen gründlich durchdenken.“ Leider kamen nur zwei Jugendliche, dies wurde als Mangel dieser Planungswerkstatt gesehen, schließlich gehe es doch um Lösungen für jene Generation, die in zehn Jahren erwachsen ist. Bürgermeister Tobias Benz dankte für die sehr sachlichen und kreativen Diskussionen.

„Trotz der enormen Hitze kamen so viele gute Ideen, das zeigt, mit wie viel Interesse sie an der Gestaltung der Kommunalpolitik mitarbeiten,“ sagte er. „Wir müssen heute schon über Änderungen im Fahrzeugbestand, bei Mobilitätsverhalten und auch über Möglichkeit und Folgen mit der Bundesstraße 34 neu nachdenken.“

Alle Ideen seien überlegenswert, Beschlüsse werden erst nach weiteren gründliche Beratungen gefasst. Für den Gemeinderat werden die Planungswerkstätten viele bedenkenswerte Anregungen und ein Spiegelnd der Bürgermeinung bringen.

Die nächste Planungswerkstatt findet am 16. September statt.