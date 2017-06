Grenzach-Wyhlen Kraftwerke: Energiedienst baut für mehr Energie

Zwei neue Kleinturbinen sollen am Wasserkraftwerk Wyhlen für eine Million zusätzlichen Kilowattstunden Strom aus Wasserkraft sorgen. Am Freitagvormittag fand der erste Spatenstich statt

Grenzach-Wyhlen (dor) Zwei neue Kleinturbinen sollen am Wasserkraftwerk Wyhlen für eine Million zusätzlichen Kilowattstunden (kWh) Strom aus Wasserkraft sorgen. Am Freitagvormittag fand der erste Spatenstich für die Turbinen statt, die bislang ungenutzte Wasserströme auf dem Gelände des regionalen Ökostromerzeugers nutzbar machen sollen.

Das Kraftwerk verfügt über einen Fischlift und eine Fischtreppe. Da Fische sich nach Strömungen orientieren, weist man ihnen mit künstlichen Lockströmungen den Weg in die Aufstiegshilfen, die den Rhein trotz der zahlreichen Kraftwerke für Fische bewanderbar machen sollen. Das Wasser für diese Lockströmung wird über Rohrleitungen zu den Einstiegen transportiert und hat auf dem Weg fünf bis sechs Höhenmeter Gefälle. Dieses wurde aber bislang noch nicht für die Stromerzeugung genutzt. Andernorts ist Energiedienst da weiter, etwa am neuen Kraftwerk in Rheinfelden oder beim Fischaufstiegsgewässer am Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt. Jetzt also soll an beiden Stellen, beim Fischlift und der Fischtreppe, je eine sogenannte Kaplanturbine eingebaut werden, dazu zwei kleine Maschinenhäuser.

Insgesamt 1,3 Millionen Euro investiert Energiedienst für die beiden Kleinwasserkraftwerke, die den Vorteil haben, dass sie stets die gleiche Menge Wasser führen und somit eine verlässliche Produktionsmenge erzeugen. Eine Million Kilowattstunden sollen die Maschinen pro Jahr bringen, das entspricht dem Bedarf von 300 Haushalten. Das gesamte Wasserkraftwerk Wyhlen erzeugt im Vergleich 255 Millionen Kilowattstunden. Martin Steiger, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding, sagte, ED glaube „weiter an das Pariser Abkommen“. Die Maßnahme sei eine Kleine, werde aber trotzdem als Zeichen für die Dekarbonisierung gesehen, eine Abwendung von Energiegewinnung aus kohlenstoffbasierten Quellen hin zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Ressourcen. Darum gehe es jetzt darum, „erneuerbare Energien zu erzeugen, wo man kann.“

Bürgermeister Tobias Benz drückte dem Unternehmen seine Wertschätzung aus, dass es nicht nur den Status Quo erhalte, sondern immer auf innovativen Wegen voranschreite. Eine Million Kilowattstunden seien vielleicht im bundesweiten Vergleich wenig, aber heruntergebrochen auf die 300 Haushalte, bedeute das für eine Gemeinde doch viel. Dabei sprach er auch die Bemühungen von Energiedienst an, mit einer Power-to-Gas-Anlage auf dem Weg der Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen. Eine entsprechende Anlage ist auf dem Gelände geplant.

Rolf Hezel, Leiter Kleinkraftwerke bei ED, erläuterte vor Ort die genaue Funktionsweise. Erste Arbeiten im Bereich Tiefbau wurden tatsächlich schon begonnen, dabei geht es um die Verlegung von Kabelschächten. Der Bau der Maschinenhäuser und Einbau der Turbinen sei dann eine kleine Herausforderung, weil im Bestand gebaut wird und der Betrieb des Kraftwerks nicht beeinträchtigt werden soll.

Geplant ist, bis in den frühen Winter mit den Baumaßnahmen fertig zu sein. Eine Inbetriebnahme der beiden neuen Kleinwasserkraftwerke ist für Ende Dezember bis Anfang Januar vorgesehen. Von Seiten der Gemeinde waren neben Bürgermeister Benz Vertreter von drei Fraktionen des Gemeinderats vor Ort.