Grenzach-Wyhlen Kraftakt mit 120 Tonnen: viele Schaulustige bei der Montage der neuen Unterführung an der Rheinstraße

Jetzt sitzt sie an Ort und Stelle: die neue Unterführung an der Rheinstraße in Grenzach-Wyhlen. Wegen den Arbeiten musste die Hochrheinstrecke der Bahn drei Tage lang gesperrt werden.

Ein gutes Jahr lang hatte Rudolf Schartel vom Bauamt die Pfingsttage vorbereitet, nicht als Feiertage, sondern als Arbeitseinsatz. Nachdem vor einigen Wochen der Bahnübergang Rheinstraße geschlossen wurde, stand der Tunnel für die neue Fußgängerunterführung als Rohbau neben den Gleisen. In einem gut durchorganisierten Kraftakt wurde von Samstag bis Montag der wichtigste Schritt für die künftige Eisenbahnquerung vollzogen, der Einbau der Unterführung.

Am Freitagabend konnte ein letzter Zug durchfahren, dann wurde die Strecke der Hochrheinbahn zwischen Grenzach und Rheinfelden gesperrt. Schnell baute eine Spezialfirma die Gleise ab, und schon am Samstagmorgen brachen Bagger den Boden auf, um die Grube für die Unterführung auszuheben. Etwa 2020 Meter waren auf eine Tiefe von etwa sechs Metern auszuheben. Zwei leistungsstarke Bagger fraßen sich mit ihren scharfen Löffeln tief ins Erdreich, selbst hartes Felsgestein war für sie kein ernsthaftes Hindernis. Bald war soviel an Tiefe gewonnen, dass einer nach unten baggerte und den Aushub oben ablegte, der andere nahm diese Massen auf und verlud sie zum Abtransport auf Lastwagen. Rund 2500 Kubikmeter Erde und Gestein kamen zusammen.

Am Samstagabend war die nötige Tiefe erreicht. Aus feinkörnigem Schotter wurde die ebene Standfläche für die Unterführung angelegt. Gleichzeitig wurden dicht neben dem oberen Grubenrand ebene Flächen für die Stützen der Kräne planiert. Schon am Samstagvormittag kamen zahlreiche Einwohner, um sich die Baustelle anzusehen. Laut dröhnend arbeiteten nebenan zwei Großbohrgeräte, sie setzten Stützen für die Wände der Zugangsrampen zur Unterführung. Da die Rampen dicht an den Gleisen und auf der Nordseite auch dicht an der neuen Querspange verlaufen, müssen die Wände der belastenden Strecken gegen Abrutschen gesichert sein. Deshalb wurden lange Stahlträger in die ausbohrten Löcher gesetzt und mit Beton vergossen. Als Blickfang erwiesen sich die beiden Schwerlast-Mobilkräne, obwohl sie noch gar nicht aufgerichtet waren. Während der etwas kleinere in der Alemannenstraße abgestellt war, hatte der große in der Rheinstraße unmittelbar vor dem Einsatzort geparkt.

In der Nacht zum Sonntag begann der Aufbau. Der Kran aus Stuttgart wurde mit 120 Tonnen Gegengewicht gesichert, der große Kran erhielt 90 Tonnen. Dieser neunachsige Gigant war aus Marseille nach Wyhlen gekommen. Gegen 3 Uhr kam es zu einer ungewollten Berührung zwischen dem Baukran und dem Mobilkran aus Stuttgart, dabei verfing sich ein Seil. Die Feuerwehr der Gemeinde rückte mit der Drehleiter an, so dass zwei Monteure die beiden Kräne wieder entflechten konnten. Gegen 6 Uhr begann dann das Einheben der beiden Tunnelteile.

Jedes Element wog etwa 120 Tonnen. Beide Kräne hoben das erste Element synchron in die Höhe. Dann konnten die Arbeiter in der Grube die südliche Tunnelhälfte genau an die Markierungen dirigieren, so dass sie exakt an dem Platz stand, wohin sie sollte. Kurz danach setzten die Kräne in gleicher Perfektion das zweite Teil an, dabei wurden die Dichtungen zwischen den beiden Hälften eingebracht sowie unten und oben Spanneisen auf der gesamten Länge durchgezogen, die den Tunnel als Ganzes zusammenhalten. Fast den gesamten Tag über dauerte die Fertigstellung der Unterführung, dazu gehörten das Abdichten und eine weitere Schutzmauer an den Seitenwänden. Anschließend begann das Verfüllen der noch offenen Grube. Schotter und Kies mussten exakt verdichtet werden. Am Montag erfolgte der Gleisbau.

Mit dem Einbau des jetzt voll belastbaren Tunnels ist die wichtigste Etappe für den Bau der Unterführung abgeschlossen. Etliche hundert Einwohner standen an allen drei Tagen an den Zäunen und beobachteten die zentimetergenaue Arbeit der Großmaschinen. Allerdings konnte man von Anwohnern hören, dass ihnen die Arbeiten schlaflose Nächte bereitet hatten. Dennoch, der Bauablauf fand großen Respekt.