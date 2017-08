Grenzach-Wyhlen Kleiner Waffenschein: Sicherheit mit Bumerangeffekt

Die Zahl der Anträge für Kleine Waffenscheine ist in den vergangenen Jahren auch in Grenzach-Wyhlen gestiegen. Die Antragsteller wollen eine Waffe zur Selbstverteidigung

Grenzach-Wyhlen – Die Zahl der Inhaber sogenannter kleiner Waffenscheine ist in den vergangenen zwei Jahren in Grenzach-Wyhlen angestiegen. Wie das Landratsamt als Waffenbehörde bestätigt, wurden 2016 und 2017 bislang 20 kleine Waffenscheine beantragt und genehmigt. Die behördliche Genehmigung ermöglicht das Besitzen und Führen einer Schreckschusswaffe, einer Reiz- oder Signalwaffe. Die Besitzer erhoffen sich oft mehr Sicherheit.

Dass diese vermeintliche Sicherheit einen Bumerangeffekt haben könnte, meint Manfred Geiges, der Leiter des Polizeipostens in Grenzach-Wyhlen. Bundesweit ist die Zahl der kleinen Waffenscheine von rund 300 000 (Stand Januar 2016) auf mehr als 520 000 zum Ende Mai des laufenden Jahres angestiegen. Einen kleinen Waffenschein beantragen können zuverlässige und persönlich geeignete Bürger ab 18 Jahren. Vorstrafen dürfen demnach keine vorhanden sein, Drogen- oder Alkoholabhängigkeit ist ein Ausschlusskriterium und die fachgerechte Aufbewahrung der Waffe muss gewährleistet werden.

Bürger von Grenzach-Wyhlen müssen sich zum Beantragen eines kleinen Waffenscheins an das Landratsamt in Lörrach wenden. Dort ging aus der Doppelgemeinde im ganzen Jahr 2014 kein einziger Antrag ein. 2015 waren es zwei. Einen Anstieg gab es im vergangenen Jahr: 15 Menschen aus Grenzach-Wyhlen haben 2016 einen kleinen Waffenschein beantragt, der zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen berechtigt. Seit 2003 ist ein solcher Waffenschein nötig. Vor allem nach der Berichterstattung über die Vorkommnisse in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 in Köln sind die Anträge bundesweit hochgeschnellt.

Auch die Grenzach-Wyhlener Antragsteller haben als Gründe für den Antrag meist Selbstverteidigung und Notwehr angegeben. Bundesweit wurden die Anträge auch oft mit vermeintlich steigenden Einbruchszahlen begründet. Obwohl es viele Einbrüche in Grenzach-Wyhlen gibt, wurde dies dem Landratsamt nicht als separater Grund genannt.

Dafür gab es Anträge wegen „Silvesterschießen“ für Signalwaffen und vereinzelt sei auch Schutz vor aggressiven Hunden als Grund genannt worden, wie Pressesprecherin Mai-Kim Lâm informiert. Manfred Geiges, der Leiter des Polizeipostens in Grenzach-Wyhlen, hat bislang mit Waffen, für die ein kleiner Waffenschein benötigt wird, im Dienst noch keine Bekanntschaft gemacht, auch nicht seine Kollegen.

Den Beamten ist bewusst, dass man eine Schreckschusswaffe oft erst als solche identifizieren kann, wenn man sie selbst in die Hand nimmt. „Wenn jemand anderes die Waffe führt und gegen mich richtet, muss ich davon ausgehen, dass es eine echte Waffe sein könnte“, sagt Geiges auf die Frage nach der Verwechslungsgefahr. Und das gehe nicht nur der Polizei so. Geiges kann sich vorstellen, dass eine Situation bei einem Einbruch eskalieren könnte, wenn man auf einen Einbrecher treffe und diesen mit einer Schreckschusspistole bedrohe. „Wer weiß, wie ein Einbrecher reagiert, wenn er in der Situation selbst eine Waffe dabei hat?“ Für den Besitzer einer Schreckschusswaffe könne die gefühlte Sicherheit zu einem Bumerang werden.

Schwierig kann die Situation auch werden, wenn sich jemand nicht an die Vorgaben hält. Selbst wer einen Kleinen Waffenschein hat, darf seine Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen wie Volksfesten, Sportereignissen, Messen, Ausstellungen, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen nicht mit sich führen. Das wäre eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden kann. Für das Führen von Reizgassprays (wie etwa Pfefferspray) ist kein Waffenschein nötig. Dieses gegen Menschen anzuwenden ist allerdings ebenfalls strafbar, denn es darf nur der Tierabwehr dienen.

Würde es gegen einen Menschen eingesetzt, müsste die Polizei den Nutzer wegen gefährlicher Körperverletzung anzeigen. Ob der Staatsanwalt dann eine Notwehrhandlung erkennen könne und die Anzeige verfolge, sei eine andere Sache, meint Geiges.