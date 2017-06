Grenzach-Wyhlen Kino: Schmachten und Zittern im TiZ

Das „Kino im TiZ“, im Theater im Zehnthaus, hat im Januar zum ersten Mal den Vorhang für die Filmreihe „Klassiker“ geöffnet. Einmal monatlich – immer am ersten Mittwoch des Monats – gibt es seither berühmte Filme der Filmgeschichte zu erleben

Grenzach-Wyhlen (dor) Das „Kino im TiZ“, im Theater im Zehnthaus, hat im Januar zum ersten Mal den Vorhang für die Filmreihe „Klassiker“ geöffnet. Einmal monatlich – immer am ersten Mittwoch des Monats – gibt es seither berühmte Filme der Filmgeschichte zu erleben – mit wechselhaftem, aber stetig wachsendem Erfolg. Der Verein „Freunde des TiZ“ hat für die nächste Spielzeit eine Ausweitung des Programms in Planung.

„Bei Schmachtschinken wie Casablanca wird das Kino voll“, sagt Friedrich K. Rumpf, der sich zusammen mit der Filmwissenschaftlerin Kerstin Mehle federführend um das Kino, den Betrieb und die Organisation kümmert. Mehle und Rumpf betreiben zusammen „Plots Art“ in der alten Post in Grenzach, drehen Dokumentationen, schreiben Drehbücher, präsentieren Ausstellungen und haben mit den Grenzacher Gesprächen in ihren Räumen eine neue kulturelle Reihe auf die Beine gestellt. Sie sind sozusagen prädestiniert, sich bei den Freunden des TiZ, bei denen sie im Vorstand tätig sind, um das Kino zu kümmern.

VHS-Leiter Henning Kurz betreut die Kabarett-Reihe, Tom Müller will den Bereich Theater ausbauen. „Im Schnitt hatten wir zwischen 20 und 25 Zuschauern“, sagt Mehle. Beide stellen fest, dass das Angebot weitere Kreise zieht. Zuschauer kommen vornehmlich aus Grenzach-Wyhlen, Herten und Inzlingen. Aber auch aus Riehen und Basel und aus Rheinfelden sind schon öfter Leute dagewesen. Man könne bei einigen Kinobesuchern schon von Stammpublikum sprechen. Die erste Spielzeit habe geholfen, das Kino im TiZ zu etablieren.

Der älteste der Filme, zu denen es jeweils im Vorfeld eine kurze Einführung gibt, war Fritz Langs „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ von 1931, der Eröffnungsfilm „The Artist“, ein Stummfilm von 2011 war der neuste. Zwei Termine stehen in dieser Spielzeit noch an: Am kommenden Mittwoch, 7. Juni läuft „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (USA 1955) mit James Dean; Alfred Hitchcocks „Vertigo“ (1958) ist als Julifilm angesetzt und läuft am 5. des Monats. Im Sommer pausiert das Kino im Tiz bis auf ein Angebot Kinderkino, das im Rahmen des Kinderferienprogramms stattfinden soll. Nach dem Sommerferien geht wollen Mehle und Rumpf dann aber sofort in die zweite Spielzeit starten, die schon aktiv in Vorbereitung ist. Weil die Klassiker so gut angekommen sind, es aber noch eine Vielzahl von Filmen gibt, die diesen Begriff auch verdient haben, wird die Spielzeit „Klassiker II“ überschrieben sein.

Das Kino im TiZ bezieht die Filme beim BJF, Bundesverband Jugend und Film. Dort kann man sich die Filme günstig zur Vorführung ausleihen. „Und das Programm ist längst nicht auf Jugendfilme beschränkt“, weiß Rumpf. Für die zweite Spielzeit wurde eine Auswahl von möglichen Filmen dem Publikum zur Abstimmung gegeben. Die meisten Stimmen erhielten „Der Blaue Engel“, „Ein-Zwei.-Drei“ und „Fenster zum Hof“ und sind schon einmal gesetzt. An insgesamt zehn Terminen, es bleibt beim ersten Mittwoch des Monats, werden dann von September bis Juli weitere Klassiker auf die Leinwand gebracht.

„Die Gemeinde unterstützt uns sehr mit der Technik“, sagt Rumpf. Beamer, Abspielgerät und Soundanlage sind für den nur 50 Plätze reichenden Kinosaal im Keller des TiZ sehr gut geeignet. Die Technik soll in der zweiten Spielzeit aber nicht nur Spielfilme zeigen, sondern in einer neuen Reihe auch Dokumentationen, bei denen zum Teil auch die Macher oder Protagonisten vor Ort sein werden, etwa „Weit. Ein Weg um die Welt“, eine Reisedoku von zwei jungen Freiburgern, die mehr als drei Jahre mit minimalem Budget auf Weltreise waren und unterwegs ein Kind bekamen. Der Film hat im Friedrichbau Freiburg alle Besucherrekorde gebrochen. Termine für die Dokumentationsreihe steht noch nicht fest, fünf Aufführungen sind aber geplant. „Es wird ein Testballon, mit dem wir schauen wollen, ob es läuft oder nicht“, sagt Rumpf.

Mehle möchte auch gerne jüngeres Publikum ins Kino im TiZ bringen. Darum denkt sie auch über spezielle „Kino-Events“ nach, vielleicht Filmnächte, ein Konzept, das sie auch im Gymnasium vorstellen möchte, um vielleicht interessierte Mitstreiter zu finden. Nächste Vorstellung: Mittwoch, 7. Juni, Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“, Eintritt sieben Euro, sechs Euro für Mitglieder. Vorbestellung über www.tiz-gw.de oder bei der VHS.