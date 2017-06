Schopfheim Kinderschutzbund: Sie schnüren ein Projektbündel

Der Schopfheimer Ortsverband des Kinderschutzbundes will Kindern eine Lobby geben und hat dafür ein dickes Projektbündel geschnürt

Schopfheim (hjh) Der Schopfheimer Ortsverband des Kinderschutzbundes will Kindern eine Lobby geben und hat dafür ein dickes Projektbündel geschnürt.

Die Bilanz nach einem weiteren erfolgreichen und intensiven Arbeitsjahr fiel zufrieden aus. Die Vorsitzende Heidi Schmieding und ihr neuer Stellvertreter Frank Breipohl, der für den ausgeschiedenen bisherigen Vize Robert Thömmes nachrückte, wies Mitgliedern, Freunden, Mitarbeitenden und Gönnern in den Tätigkeitsberichten nach, dass mit den Geldern sinnvolle und ganze Arbeit im Sinne der Jüngsten und ihrer Eltern geleistet wird.

178 Mitglieder zählt der Ortsverband, zwei mehr als noch vor einem Jahr, aber immer noch nicht so viele, wie sich das Vorstand und Geschäftsführerin Anna Homberg wünschen. Die liebäugeln mit der Zahl 200, um mit ihren Jahresbeiträgen von derzeit 30 Euro den Rückhalt für die Projekte Paten/Frühe Hilfen, Kindertagespflege, Babysitting, starke Eltern – starke Kinder, Hausaufgabenbetreuung oder Trauerbegleitung nachhaltig ausbauen und stärken zu können.

Für das Projekt Familienpaten wurden zwölf neue Paten ausgebildet. Im vergangenen Jahr betreuten 42 Paten bei einem Aufwand von 6552 Stunden 54 Familien mit 129 Kindern. Barbara Huber-Kramer bildete bei drei Kursen à 160 Unterrichtseinheiten 21 Personen für den Fachdienst Kindertagespflege aus, so dass dem Ortsverband 53 Tagespflegepersonen zur Verfügung stehen, die sich 2016 um 181 Kinder kümmerten.

Die „Nummer gegen Kummer“ des Kinderschutzbundes ist an 80 Standorten im Bundesgebiet verankert, zu denen auch die Markgrafenstadt zählt. 1694 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren (mit steigendem Anteil der männlichen Jugend) nutzten in Schopfheim die Chance, sich von einem/einer der 28 Mitarbeiter(innen), die 908 Stunden ehrenamtlich zur Verfügung standen, kompetent beraten zu lassen. Dabei stünden, so Anna Homberg, „psychosoziale“ Themen wie „Sexualität, Partnerschaft und Liebe oder Probleme in der Familie“ eindeutig im Vordergrund.

Der Ortsverband hat im Berichtsjahr 18 Mädchen und zwei Jungen zu Babysittern ausgebildet und auch vermittelt. Sechs Mütter und zwei Väter besuchten den Kurs „starke Eltern – starke Kinder“, der großartige Resonanz erfahren habe, wie Rückmeldungen und Kommentare der Teilnehmer zeigten.

Da hieß es unter anderem: „Der Kurs hat die Freude auf mein nächstes Kind verstärkt“ oder „ich habe im Kurs gelernt, dass Kinder sein dürfen, wie sie sind“. Auf 92 Mitarbeitende kann der Vorstand des Ortsverbandes momentan zählen. Neben der hauptamtlich beschäftigten Geschäftsführerin sind 19 Honorarkräfte darunter, die sich der Hausaufgabenbetreuung in Grund- und Förderschulen im Kleinen Wiesental, Fahrnau, Wiechs, Schopfheim, Zell, Langenau und Maulburg widmen und im Jahr 2016 zusammen mit einer ehrenamtlichen Kraft 123 Kindern an acht Schulen mit 1300 Stunden halfen.

Die beiden Vertreterinnen des Gemeinderats, Heidi Malnati und Teresa Klein, zeigten sich „beeindruckt von der tollen Arbeit, die hier geleistet wird“ und sagten dem Ortsverband ihre weitere Unterstützung zu. Laut Kassenbericht von Matthias Schröer wurden neben 6500 Euro an Mitgliedsbeiträgen über 218 000 Euro an Zuschüssen verwaltet, zudem durfte man sich über 19 000 Euro Spenden und knapp 11 000 Euro Gerichtszuwendungen freuen, wodurch das Minus in der Kasse von etwas über 1300 Euro in Grenzen gehalten werden konnte. „Wir sind solide aufgestellt und haben für unsere Arbeit eine gute Basis“, sagte Heidi Schmieding.

Nach dem Rücktritt des langjährigen zweiten Vorsitzenden Robert Thömmes wurde der bisherige Schriftführer Frank Breipohl zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin wurde Angelika Büchele. Matthias Schröer ist Kassierer und Inge Pfuhl und Elke Schröder-Tretzack fungieren als Beisitzer.

Am 24. Juni findet beim evangelischen Gemeindehaus in der Wehrer Straße das „Familienfest“ des Kinderschutzbundes statt. Auf dem Programm stehen Spielangebote mit Schopfheimer Vereinen, Kinderschminken, Slackline, Rollenrutsche, Spiel und Spaß mit dem Spielmobil und Musik mit der Stadtmusik Schopfheim.

Informationen im Internet: