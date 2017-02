Grenzach-Wyhlen Kinderbetreuung: Gemeinde braucht viel mehr Plätze

Gemeinderat diskutiert Kindergartenbedarfsplanung. Bis 2019 sollen 99 neue Krippenplätze entstehen

Grenzach-Wyhlen – Der Bedarf an Kindergartenplätzen bleibt weiterhin hoch. Die Gemeinde rechnet mit einem Bedarf von 55 Prozent bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Bis 2019 sollen 99 neue Krippenplätze entstehen. Bürgermeister Tobias Benz und Josef Gyuricza, Leiter der Sozialabteilung, präsentierten dem wegen der Fasnacht in die Lindenschule ausgewichenen Gemeinderat aktuelle Zahlen zur Kindergartenbedarfsplanung. „Das Thema wird prägend sein für die nächsten Jahre und ist auch ein wichtiger Standortfaktor für Grenzach-Wyhlen“, so Benz.

Seit 1990 ist die Kommune um mehr als 2000 neue Einwohner gewachsen, vor allem im Ortsteil Grenzach. Die Erschließung weiterer Wohnbaugebiete wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. 1995 gab es 1004 Kinder unter sechs Jahren. Gyuricza führte aus, dass damals mit der Schließung des Flüchtlingsheims am Hörnle zunächst die Zahlen wieder fielen und einige Kindergartengruppen geschlossen oder in Krippen umgewandelt wurden. Seit 2010 steigen die Zahlen aber wieder an. „Seit 2014 schnellt es dermaßen hoch, dass wir jetzt mehr Kinder haben als 1995“, berichtete Gyuricza. 2016 waren 1052 Kinder in der Bedarfsplanung, während die Kommune nur über 456 Kindergartenplätze und 70 Krippenplätze verfügt. 37 weitere Krippenplätze bieten Tagesmütter. Z

udem gibt es mit der Stadt Rheinfelden eine Kooperation: Grenzach-Wyhlen hat dort 15 feste Plätze bei Tagesmüttern gebucht, die die Kommune auch bezuschusst. Der Vorteil ist hier, dass eine Vertretung organisiert ist, falls eine Tagesmutter erkrankt.

Besonders bei den Krippenplätzen bleibt es eng, da hier nur 107 vorhandene Plätze einem prognostizierten Bedarf von 173 Kindern gegenüberstehen. „Wir rechnen mit einem Bedarf von 55 Prozent“, erklärt Gyuricza. „Die absoluten Kinderzahlen sind höher als 173.“ Er führte aus, dass keine andere Kommune im Umland mit so hohen Bedarfszahlen rechne. „In Rheinfelden rechnen sie mit 39 Prozent, da sind wir schon lange drüber weg. Man merkt, dass wir direkt an Basel angrenzen.“ Bei den Kindern zwischen 3 und 6 Jahren sieht es besser aus. Hier fehlen nur 39 Plätze für die erwarteten 495 Kinder. Wichtig ist hier der Ausbau an Ganztagesplätzen. Benz hielt fest, dass ein weiterer Ausbau der Hebelschule nicht möglich sei, aber die Gemeinde mit einer ganzen Reihen von kurz und langfristigen Maßnahmen bis 2019 99 Krippenplätze auf insgesamt 169 Plätze ausbauen wolle. „Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Bedarfsdeckung“, so Benz.

Im gleichen Zeitraum sollen nur 40 zusätzliche Kindergartenplätze entstehen. „Im Moment haben Krippenplätze Vorrang“, sagt Benz. Synergien mit dem Kinderhaus Wyhlen ergeben sich vor allem durch die Umwandlung der Lindenschule in eine Ganztagesschule. Der Umbau der Schule eröffnet die Möglichkeit, die durch die Schülerbetreuung genutzten Räume für weitere Krippen- und Kindergartengruppe zu nutzen.

„Das ist abhängig davon, dass die Schule ein genehmigungsfähiges Konzept vorlegt“, meint Benz, der eine Containerlösung für die Schüler nicht ausschließt, wenn das Kinderhaus Wyhlen die Räume schon bräuchte und der Umbau noch nicht fertig sei. Benz führte aus, dass 2018 Haushaltsmittel für einen Wettbewerb für einen Kindergarten im Planungsgebiet Neue Mitte in Grenzach eingestellt werden sollen.

Die Realisierung könnte bis zum Jahr 2021 erfolgen. Gyuricza sagte, dass dort Schule und Kindergarten zusammen geplant werden sollen, um Synergien zu nutzen.