Grenzach-Wyhlen Kinder lernen im Ferienprogramm bei der DLRG das Tauchen

Das Schnuppertauchen bei der DLRG-Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen im Rahmen des Kinderferienprogramms hat begeisterten Zuspruch gefunden.

Das Tauchen und das Beobachten der Unterwasserwelt scheinen immer mehr in den Fokus der beliebtesten Freizeitaktivitäten zu rücken. Dass das Interesse für das Tauchen schon im Kindesalter einsetzt, bewies am Samstag das Schnuppertauchen mit der DLRG-Ortsgruppe Grenzach-Wyhlen, an dem insgesamt 16 Kinder teilnahmen.

Auffallend war auch in diesem Jahr, so der Leiter des Schnuppertauchens Harry Müller, dass sich erneut mehr Mädchen für die Teilnahme am Tauchkurs angemeldet hatten. Dies sei ein Phänomen, das man schon seit längerer Zeit feststelle. Wie intensiv die Mädchen das Schnuppertauchen erlebten, erklärte am Samstag auch die zehnjährige Franziska Lehmann. Sie sagte, dass sie vor allem das Schweben unter Wasser sehr schön finde. Sie vergleiche dies auch mit einer Art von lautlosem Fliegen, was ihr sehr viel Spaß mache.

Beim Schnupperkurs der DLRG-Ortsgruppe ging es zunächst jedoch darum, sich langsam an das Tauchen heranzutasten. Dazu wurden den Kindern auch das richtige Atmen, der Umgang mit dem Tauchgerät und das richtige Bewegen unter Wasser beigebracht. Daneben wurden den Kindern auch die Tauchgeräte selbst, die Tauchwesten, der Lungenautomat und viele Dinge mehr rund um den Tauchsport nähergebracht.

Nach dem Schnupperkurs und dem Abenteuer Tauchen stärkten sich die Kinder an Hot Dogs und Süßigkeiten, auch dafür hatte die DLRG gesorgt. Die Tauchgeräte und das Equipment für das Schnuppertauchen hatte auch in diesem Jahr der Tauchshop Dive In aus Grenzach-Wyhlen der Ortsgruppe zur Verfügung gestellt. Damit war gewährleistet, dass den Kindern am Schnupperkurs einwandfrei funktionierende und perfekt gewartete Geräte zur Verfügung stehen konnten. Auch dies ist der DLRG-Ortsgruppe in Sachen Sicherheit beim Schnuppertauchen in jedem Jahr ein wichtiges Anliegen.