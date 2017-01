Grenzach-Wyhlen Kesslergrube: Kälte erfordert tägliche Kontrollen

Zum Jahresbeginn wurden die Großlochbohrungen an der Kesslergrube wieder aufgenommen. Strenger Frost macht zu schaffen

Im Spätsommer 2015 begannen die Sanierungsarbeiten an der Kesslergrube, seither informiert Roche regelmäßig über den Baufortschritt. Aktuell macht den Verantwortlichen der strenge Winter zu schaffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Grundwasserreinigungsanlage in der Halle auf dem temporären Schiffsanleger ist nun fertig montiert. Dazu wurden die für den Reinigungsprozess benötigten Biologie-Behälter an die bereits fertige Anlagentechnik angeschlossen. Der offizielle Betriebsbeginn der Anlage richtet sich nach der behördlichen Abnahme. Diese ist für Februar terminiert, heißt es im Baustellen-Bulletin weiter. Der provisorische Grundwasserreinigungsprozess wurde witterungsbedingt in die Halle verlegt. Die auf dem Schiffsanleger im Freien stehende, nun nicht mehr benötigten, Anlagenteile der provisorischen Grundwasserreinigungsanlage werden derzeit demontiert. Nach der vorgängigen Reinigung konnten bereits erste Becken und Absetzcontainer abtransportiert werden. Der übrig gebliebene Restschlamm wurde zur Entwässerung in die Kammerfilterpresse gegeben.

Dort wird das Wasser aus dem Schlamm gepresst. Übrig bleibt dabei eine breiige Erdmasse. Dieser sogenannte Filterkuchen wird anschließend in die gasdichten und havariesicheren Spezialtransportcontainer verladen und zur thermischen Behandlung abtransportiert.

Neben dem Rückbau der provisorischen Grundwasserreinigungsanlage wurden zu Jahresbeginn die Großlochbohrungen auf Perimeter 1 wieder aufgenommen. „Die Großlochbohrungen und der Rückbau der provisorischen Grundwasserreinigungsanlage stehen im Fokus der kommenden beiden Arbeitswochen“, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung weiter. Seit Beginn der Bau- und Sanierungsarbeiten im Spätsommer 2015 werden alle Arbeiten täglich in einem sogenannten Bautagebuch dokumentiert. Darin werden alle auf der Großbaustelle durchgeführten Arbeiten, tätigen Personen und eingesetzten Maschinen aufgelistet. So sind in der aktuellen Bauphase täglich zwischen 70 und 120 Personen mit den Sanierungsarbeiten beschäftigt. Unerwartete Ereignisse werden akribisch festgehalten, etwa wenn ein Bohrhindernis zu einem zeitlichen Mehraufwand führt, auch wenn dieser nur 30 Minuten beträgt. Zudem sei allen Mitarbeitern die große, lokale Bedeutung der Baustelle bewusst.

Aufgrund der bei Jahresbeginn herrschenden Kälte wurde der Winterdienst auf der Baustelle intensiviert. So werden beispielsweise die Wasserleitungen täglich kontrolliert.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund von Materialtransporten zur Baustelle zu mehr Verkehr und Lärm kommen kann.