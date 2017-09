Grenzach-Wyhlen Kesslergrube: Abgeriegelt von der Außenwelt

Im Oktober soll die Halle über Perimeter 1/3 Nordwest der Kesslergrube fertig sein. Das Besucherzentrum ist weiter geöffnet.

Grenzach-Wyhlen – Für einen sicheren Aushub und Entsorgung des belasteten Materials errichtet die Roche eine Einhausung über dem Perimeter 1/3 Nordwest der Kesslergrube. Die Fertigstellung für die hermetisch von der Außenwelt abgeriegelten Halle ist für Oktober geplant.

Das Besucherzentrum ist Teil des Containerdorfs mit Büros für die Projektleitung, Schwarz-Weiß-Bereich und Personal-Aufenthaltsräumen in der Heerstraße. Die Kesslergrube liegt daneben und die fast fertiggestellte Einhausung keinen Steinwurf entfernt. Mal schnell einen Blick in die Halle werfen, die ab Oktober hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt sein wird, ist nicht ohne weiteres möglich. Eine Sicherheitseinweisung, Gummistiefel, neongelbe Warnweste und Helm mit Schutzbrille sind Pflicht, bevor Perimeter 1 und Perimeter 3 Nordwest der Kesslergrube betreten werden dürfen.

In und vor der gigantischen Halle eilen behelmte Männer hin und her. Bagger, Radlager und Hebebühnen manövrieren zwischen Bauteilen und anderem Gerät hindurch. Ein reges Treiben herrscht auf der Baustelle, über die Holger Büth, Communications Manager bei der Roche Pharma AG, und Marcus Mumbach von der Firma HPC AG, die zuständig für Planung und Überwachung des Projekts ist, führen.

Büth erklärt, dass die Roche verantwortlich für die Sanierung des Perimeters 1 ist und sich auch zur Sanierung des angrenzenden nordwestlichen Teils des Perimeters 3 zur Heerstraße hin entschieden hat. Die Halle misst 87 Meter auf 161 Meter bei einer Höhe von neun Metern. Eine weiterer Baukörper für die Logistik soll noch zur Straße hin angebaut werden.

Unweigerlich entsteht der Eindruck einer überdimensionierten Tennishalle, wo gut 25 Tennisplätze á 20 auf 25 Metern unterkämen. In der Halle Mitte werden ab Oktober die belasteten Materialien getrennt. Das Meiste wie Erde und Beton geht in die Verbrennung, anderes wie Stahlteile können gereinigt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Aushubmenge beträgt mehr als 300 000 Tonnen, davon hat die Roche schon ungefähr ein Drittel entsorgt, etwa während der Einebnung des Geländes.

Die Beprobung hatte ergeben, dass in einer Tiefe zwischen acht und zwölf Metern Schadstoffe zu finden sind. Die Halle ist in sich dreigeteilt. In der Halle Süd montieren Arbeiter die großen Anlagen für die Abluftreinigung. Alleine die Röhren haben einen Durchmesser von etwa 170 Zentimetern. „Einen Luftwechsel in einer Stunde können wir im Aushub- und Mischbereich garantieren“, erklärt Mumbach. Aushubbereich ist zunächst die Halle Nord und Mischbereich die Halle Mitte. Wenn die Halle Nord bereinigt ist, werden die Abluftreinigungsanlagen dorthin versetzt und die Halle Süd von belastetem Material befreit. Die Halle Mitte ist dann als letzte an der Reihe. Die Maßnahme soll bis 2020 abgeschlossen sein. Im Oktober soll es losgehen. Dann werden die mit belastetem Material aus Halle Nord beladenen Container in der Halle Mitte gewogen und auf dem Weg durch die Schleuse gereinigt. „Nur ein komplett unbelasteter Container verlässt die Halle“, erklärt Büth. Mit dem Schiff werden die Container zum nächsten Bahnterminal gebracht und von dort zur thermalen Entsorgung geschickt. Von den Schleusen für Menschen und Fahrzeugen ist derzeit noch nichts zu sehen, noch klaffen einfach große Aussparungen in der Hallenwand. Wo die Waagen für die Container untergebracht werden, sind Arbeiter zugange.

Mit ebenfalls hermetisch luftdichten Baggern und Radlagern mit Atemtanks werden im Herbst die Arbeiter in der Halle Nord anfangen, den belasteten Boden abzutragen. Langfristig wird das Bodenniveau mit unbelasteten Material wieder als leicht abfallendes Gelände zum Rhein hin angelegt. Die Schiffsanlegestelle wird wieder verschwinden und das Ufer renaturiert. Büth erklärt, dass die Roche Überlegungen anstellt, die Fläche einer industriell-gewerblichen Nutzung zu zu führen.

Rundgang

Interessierte können sich über die Website http://kesslergrube.de/perimeter1/besucher/ für einen Rundgang im Besucherzentrum anmelden. Modelle und Videoinstallationen vermitteln einen Eindruck der verschiedenen Etappen der Sanierung bis zur Nachnutzung des Geländes. Pro Termin maximal 20 Personen. Die Führung durch das Besucherzentrum dauert etwa 90 Minuten.