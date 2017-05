Grenzach-Wyhlen Keine Premiere fürs 3-Klangfestival

Christian König spricht im Interview über das Ende der Festivalkultur im Grenzacher Freibad und die Notwendigkeit eines Kulturreferenten.

Herr König, 2016 war die Planungszeit zu knapp, um das dreitägige Festival im Freibad steigen zu lassen. Findet es denn in diesem Jahr statt?

Nein, das 3-Klangfestival im Freibad Grenzach-Wyhlen wird keine Premiere erleben.

Was sind die genauen Gründe dafür, dass sie das 3-Klangfestival eingemottet haben?

Die geplante Premiere Anfang August letzten Jahres wäre wettertechnisch mächtig in die Hose gegangen. Es war dermaßen nass und kalt, da wäre der dritte schöne Tag nicht ausreichend gewesen um die hohen Produktionskosten einzuspielen. Auch die Wetterkapriolen bei „Rock am Ring“ oder dem „Southside Festival“, wo Gewitter, Blitz und heftige Stürme für große Schäden gesorgt haben, haben einfach wieder gezeigt, dass ein Open Air in dieser Größe ein nicht mehr kalkulierbares Risiko bedeutet. Die Unwetter haben sich in den letzten Jahren bei uns einfach extrem verschlimmert. Da hört der Spaß auf, wenn man für viele Menschen an einem Festival verantwortlich ist. Diese Verantwortung und dieses Risiko möchte ich als Privatperson nicht mehr tragen.

Birgt auch die Finanzierung Fallstricke?

Ja, es ist schwierig, ausreichend Sponsoren für so einen Anlass zu gewinnen. Die Finanzierung für ein Freibadfestival besteht aus drei Säulen: Sponsoring, Eintrittsgelder und der Verkauf von Getränken und Speisen. Um Planungssicherheit zu erhalten, benötigt es im Vorfeld eine solide Einnahme auf Seiten des Sponsorings und dem Vorverkauf der Tickets. Leider entscheiden sich unsere Besucher erst am Tag der Veranstaltung, ob sie kommen. Auch hier spielt das Wetter eine große Rolle. Das ist der Unterschied zu Konzerten, Festivals und sonstigen Events mit bekannten Künstler: Man kauft im Vorverkauf sein Ticket, um dabei sein zu können, egal wie das Wetter wird.

Wird es vielleicht in der Zukunft noch einmal einen Versuch für ein Festival geben?

Ich möchte es nicht ausschließen, aber eine aktive Anstrengung unserseits wohl kaum. Wir werden immer wieder von vielen Menschen auf das Sommerfestival angesprochen: „Es würde einfach etwas fehlen, und es wäre doch genial, wenn wieder im Freibad so ein Freiluft-Happening stattfinden würde!“

Das Konzept, drei Musikstile an drei Tagen klang sehr vielversprechend.

Das sehen wir nach wie vor genauso. Ein generationsübergreifendes Event, das Musik, Kulinarik und Ambiente verbindet und das gesellschaftliche und kulturelle Leben bereichern würde.

Ist es nicht schade, dass Grenzach-Wyhlen jetzt ohne ein Open-Air-Festival im Freibad auskommen muss?

Klar – das ist sehr schade, das öffentliche Leben und Miteinander in Grenzach-Wyhlen würde so ein Open-Air Festival enorm bereichern.

Was wäre denn eine denkbare Lösung?

Ich würde mir wünschen, dass sich die Gemeinde in Zukunft mehr einbringt. Erfolgreich Kultur als Standortfaktor zu betreiben, beweisen bereits einige benachbarte Gemeinden. Kommunen und Veranstalter kooperieren zum Teil sehr erfolgreich. Als Beispiel wäre das Sommersound in Schopfheim zu nennen. Dass sich eigene Kulturreferenten lohnen, sieht man in Weil am Rhein mit dem „Bläserfestival“ oder in Rheinfelden mit den Brückensensationen oder der Kulturnacht. Wenn man ehrlich ist, muss man festhalten, dass ohne die Vereine und die Ehrenamtlichen in Grenzach-Wyhlen nicht viel los wäre.

Gibt es schon eine Reaktion der Gemeinde?

Bei Bürgermeister Tobias Benz sind wir stets auf offene Ohren gestoßen, und es gab auch einige Gespräche im Vorfeld für die Planung 2016/17. Er sieht es genauso, dass die Stelle für einen Kulturreferenten beziehungsweise eines Kulturamtes für die Größe unserer Gemeinde in Zukunft ein Thema sein sollte. Allerdings denke ich, dass die Gemeinde zur Zeit genug andere Projekte und Aufgaben hat, die in der Priorität höher einzustufen sind.

Machen Sie uns zum Schluss noch ein wenig Hoffnung?

Es gibt Ideen die uns beschäftigen, jedoch nichts Konkretes zum Ankündigen.

Zur Person

Christian König ist 48 Jahre alt und Kaufmännischer Angestellter. Im Jahr 2014 hatte Organisator Christian das Ende der beliebten Open-Air-Reihe bekanntgegeben. Zusammen mit dem Ehrenkirchener Veranstaltungstechniker Raphael Kunz meldete er an, ein neues Festival auf dem Freibadgelände starten zu wollen. Wir haben bei Christian König nachgefragt, ob das Festival denn starten wird.