Grenzach-Wyhlen Jugendreferat: Ferienspaß mit mehr Angeboten

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit Vereinen, Privatpersonen und auch Firmen ein Programm für die Sommerferien an. Besonders erfreulich: Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt’s neun Aktionen mehr

Grenzach-Wyhlen (vep) Brot backen wie die alten Römer, Masken bauen wie echte Narren oder Ausflüge in der Region unternehmen: Seit mehr als 30 Jahren bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit Vereinen, Privatpersonen und auch Firmen ein Programm für die Sommerferien an. Besonders erfreulich: Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt’s neun Aktionen mehr.

„Es ist eine deutliche Steigerung“, sagt Christoph Richter beim Pressegespräch am Montag. Was ihn, seine Mitarbeiter Nikolay Tarassenko und Lisa Schwab und auch den Leiter der Sozialabteilung, Josef Gyuircza, besonders freut: In diesem Jahr beteiligen sich etliche Vereine und Einrichtungen, die einige Jahre pausiert haben. „Für viele ist es gar nicht mehr möglich, so etwas auf die Beine zu stellen“, weiß Gyuircza.

In diesem Sommer aber dürfen sich 711 Kinder – so viele Plätze können angeboten werden – zum Beispiel auf Floßbauen mit den Pfadfindern von St. Michael freuen oder auf eine Vater-Kind-Übernachtung der Chrischona-Gemeinde. Erstmals bieten die Werksfeuerwehr der BASF und die Freiwillige Feuerwehr gemeinsam eine Aktion an und vermitteln den Kindern, wie man Brandschutz richtig umsetzt. Auch lokale Firmen beteiligen sich am Programm. Dass es so viele Aktionen gibt, liegt auch am Jugendreferat selbst. „Früher haben wir vier oder fünf Sachen angeboten – jetzt sind es etwa neun“, so Richter. Dazu zählt etwa ein zweitägiger Einradworkshop oder Longboarden und Skaten. Diese Idee stammt von Praktikantin Lisa Schwab. „Ich fahre selbst Longboard und weiß, was man dafür braucht“, so Schwab, die die Gemeinde im Herbst fürs Studium verlassen wird.

Und das ist: eine ebene, glatte Fläche. Hieber stellt dafür seinen großen Parkplatz zur Verfügung. Beim Zusammenstellen des Programms achten Richter und seine Mitarbeiter auf eine gute Mischung.

„In der Vergangenheit haben wir auch schon mal Angebote abgelehnt, die uns nicht passend erschienen.“ Dass ihr Konzept aufgeht, zeigt sich an der großen Nachfrage. Selten bleiben Plätze frei, viele Eltern würden ihre Kinder gerne zu allen Aktionen schicken. Damit die Verteilung fair zugeht, entscheidet ein Zufallsgenerator über die Vergabe. Ein System, das sich die letzten Jahre bezahlt gemacht hat. „Früher haben wir das telefonisch gemacht oder die Eltern sollten vorbeikommen, und ihre Kinder anmelden. Das waren lange Schlangen vorm Rathaus“, so Gyuircza.

Durch das neue System seien auch die Meckereien weniger geworden. Um das Programm für Anbieter und Nutzer zu einem großen Spaß zu machen, bittet das Jugendreferat vor allen Dingen um eines: Kinder, die am ausgesuchten Programm doch nicht mitmachen können, abzumelden. „Dann können wir den Platz an ein Kind auf der Warteliste vergeben“, so Tarassenko.

Eines hat sich in den vielen Jahren nicht geändert: Das Programm sollen alle Kinder nutzen können und nicht am Geld scheitern. „Manche Aktionen sind umsonst, für andere erheben wir einen kleinen Unkostenbeitrag“, beschreibt Gyuircza. Um das stemmen zu können, hat die Gemeinde ein Budget von 4000 Euro zur Verfügung gestellt. Davon werden auch die Druckkosten für die hochwertigen Broschüren bestritten, die in allen Schulen verteilt wurden und auch in zahlreichen öffentlichen Gebäuden ausliegen. „Mit solchen haben wir damals angefangen“, sagt Gyuircza schmunzelnd. Danach gab es verschiedenen Formen, etwa handgeschriebene Abreißformulare. Lisa Schwab hat als Kind selbst am Ferienprogramm teilgenommen. „Bei uns gab’s damals einen Flyer.“ Aber egal, in welcher Form geworben wird. „Hauptsache es macht den Kindern Spaß. Das ist die Hauptsache“, so Gyuircza.

Das Ferienprogramm

Ab Montag, 17. Juli, 12 Uhr, können Eltern ihre Kinder unter www.grenzach-wyhlen.feripro.de für die Angebote anmelden. Schluss ist am Sonntag, 23. Juli, um Mitternacht. Nach der Zuteilung erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail. Sollte das Angebot nicht wahrgenommen werden können, bittet das Jugendreferat um Abmeldung unter jugendreferat@grenzach-wyhlen.de oder Telefon 07264/324 09. Freie Plätze gibt es zudem noch in der Sport-und Naturerlebniswoche (1. Woche) und dem Filmprojekt (4. Woche). (vep)