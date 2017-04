Grenzach-Wyhlen Jugendparlament soll Lust auf Kommunalpolitik machen

Christoph Richter hält dies für schwierig. Konkrete Projekte eher denkbar

Grenzach-Wyhlen – Junge Menschen in Grenzach-Wyhlen sollen stärker mit in die Kommunalpolitik einbezogen werden. Das sieht nicht nur die neue Gemeindeordnung vor, sondern ist auch dringender Wunsch von Bürgermeister Tobias Benz und dem Gemeinderat. Bald schon soll ein Workshop stattfinden, um herauszufinden, welche Art der Beteiligung überhaupt in Frage kommt.Unsere Zeitung hat schon vorab im Jugendhaus nachgefragt, was sich die Jugendlichen für ihre Gemeinde wünschen. Dort scheint das Vorhaben der Gemeinde noch gar nicht angekommen zu sein.

„Wir haben die Jugendlichen bewusst noch nicht auf die Pläne angesprochen“, klärt Jugendreferent Christoph Richter auf. Einerseits wolle man keine falschen Versprechen machen, andererseits schrecke das Thema Politik viele Jugendlichen ab. „Wenn es etwas gibt, das die Jugendlichen verändern wollen, dann arbeiten sie ganz intuitiv daran“, meint Richter, „auch ohne politische Strukturen im Blick zu haben.“

Ein gutes Beispiel für ein solches Beteiligungsprojekt sei die Jugendhütte am Kickplatz gewesen, für deren Errichtung sich die Jugendlichen eingesetzt hatten. Seit diese im Frühjahr 2015 abgebrannt ist, sehnen sich die Jugendlichen nach einer Alternative. „Wir wünschen uns einen überdachten Platz im Freien, wo wir abends gemütlich zusammensitzen können“, sagt Samuel (16). Zwar sei eine neue Hütte in Planung, doch die Verwirklichung liefe sehr zäh.

Auch David Bachmann wünscht sich schnellere Hilfe der Gemeinde. Der 20-Jährige engagiert sich seit vielen Jahren im Jugendhaus und weiß, dass die Umsetzung von Projekten letztendlich oft an der Verwirklichung scheitert. „Wir sind aber zuversichtlich, dass der Gemeinderat in Zukunft noch mehr hinter uns steht“, fügt Richter hinzu. Denn an Ideen mangelt es bei den Jugendlichen nicht.

„Für uns Jugendlichen gibt es hier viel zu wenige Freizeitangebote“, findet Julian (15). Er träumt schon lange von einem Skate-Park. Bachmann fände ein Strandbad am Rhein cool. Und auch das Projekt einer Mountainbike-Strecke sei ein Dauerbrenner bei den Jugendlichen, wie Richter weiß. Dabei sind die Jugendlichen fest überzeugt, dass man durch attraktivere Angebote sogar Jugendliche aus anderen Gemeinden nach Grenzach-Wyhlen locken könnte. Einige von ihnen wären sogar bereit, sich regelmäßig zu treffen und gemeinsam an der Realisierung von Projekten zu arbeiten.

Die Errichtung eines Jugendparlaments hält Richter dennoch für schwierig. Zum einen sei die Doppelgemeinde recht klein, zum anderen haben Beispiele aus dem Landkreis gezeigt, wie schwer es ist, eine solche Institution dauerhaft in der Gemeindepolitik zu verankern. Er spricht sich vielmehr für eine offenere, projektbezogene Form der Beteiligung aus. „Die Jugendlichen wollen gezielt an Projekten arbeiten, die sie in diesem Moment interessieren“, weiß der Jugendreferent. Um die jungen Menschen stärker für lokalpolitische Themen zu sensibilisieren, müsste das Thema auch stärker in die Schulen getragen werden. „Nur so kann ein möglichst breites Spektrum an Jugendlichen angesprochen werden“, sagt Richter. Die Jugendlichen sollten erkennen, dass auch sie etwas erreichen können.

Sein persönlicher Wunsch sei ein neues Jugendhaus mit Außengelände, da die jetzigen Räumlichkeiten nicht geeignet seien für größere Veranstaltungen. „Grenzach-Wyhlen ist eine Zuzugsgemeinde“, erinnert Richter, „und die vielen Kinder sind die jungen Erwachsenen der Zukunft.“ So liege es im Interesse aller, die Interessen und Wünsche der Jugendlichen stärker miteinzubeziehen.