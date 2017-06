Grenzach-Wyhlen Johannimarkt ist rundum ein Erfolg

Als vollen Erfolg werten Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin und seine Stellvertreterin und gleichzeitige Markmeisterin, Alessa Mutter, die Jubiläumsausgabe zu 250 Jahre Johannimarkt

Grenzach-Wyhlen (dor) Als vollen Erfolg werten Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin und seine Stellvertreterin und gleichzeitige Markmeisterin, Alessa Mutter, die Jubiläumsausgabe zu 250 Jahre Johannimarkt. Wie mehr als 1000 Zuschauer waren auch sie von der Lasershow am späten Montag begeistert, die zu einem der Höhepunkte der Feiern um den Markt wurde.

Etwa 1000 Zuschauer wollten die halbstündigen Lasershow in der Nacht auf Dienstag sehen. Die Castle Groove Festival Brass Band verkürzte die Wartezeit bis 22.45 Uhr. Bunte Laserstrahlen, Nebelschwaden und dazu passende Musik boten eine spektakuläre Show, die das Publikum in ihren Bann zog. Die Macher hatten rund vier Wochen Vorbereitung investiert. „Die engen Platzverhältnisse haben uns einiges an Kopfzerbrechen bereit. Wir waren ein paar Mal kurz davor abzusagen, da wir normal mehr in die Breite gehen“, so Siegmund Ruff von LPS Lasersysteme. Die Laser- und Tonanlage wurde neben dem Rathaus aufgebaut und leuchtete dann die Hauptstraße herunter. In dieser wurden zehn kombinierte Nebel- und Windmaschinen aufgestellt, um durch den Nebel die Laserstrahlen zu brechen und dadurch sichtbar zu machen. Einzig in der zweiten Hälfte der Show musste die Lautstärke reduziert werden, da es direkt vor der Tonanlage mit ihren 20 Boxen zu einem medizinischen Notfall gekommen war, der von den Helfern des DRK behandelt wurde.

„Ein Feuerwerk hat heute jeder, aber eine Lasershow ist etwas Außergewöhnliches“, sagte Bürgermeister Tobias Benz. Im Vorfeld musste extra ein Gutachten erstellt werden, um sicherzugehen, dass der Flugverkehr in Basel durch die Laserstrahlen nicht beeinträchtigt wird. Weiter wurde für die Dauer der Show die Jacob-Burckhardt-Straße für Verkehr gesperrt und die Geschwindigkeit auf der B34 auf Höhe der Sparkasse auf zehn Stundenkilometer reduziert, falls es zu Blendungen durch die Laserstrahlen kommen sollte. Aber der Aufwand hat sich gelohnt: Während der Show war nicht das übliche Kommen und Gehen zu beobachten, alle verfolgten gebannt die Show. Im Anschluss hörte man nur begeisterte Stimmen voll des Lobes.

Auch Käuflin und Mutter hat die Aufführung sehr gut gefallen. Nach mehr als einem Jahr der Vorbereitung des Jubiläumsmarkts, woran neben den beiden auch Reimar Weisheit vom Werkhof, Silke d’Aubert (Tourismus) und Bianca Scarpinato (Hauptamt) beteiligt waren, freuten sich alle, dass das Fest so gut ablief und auch vom Wetter begünstigt wurde. Regen gab es erst nach der Lasershow. Am Montagmittag sei es vielleicht etwas heiß gewesen, meinte Mutter. Bei mehreren Marktbestückern, 75 Stände gab es insgesamt, lief bei der Hitze das Geschäft zunächst schleppend. Ansonsten konnte man aber große Mengen von Menschen begrüßen, begonnen mit dem Dorfhock am Samstag.

„Das Konzept, dass überall auf dem Markt etwas los sein sollte, mit Mittelatermarkt und Marchingbands ist voll aufgegangen“, freut sich Käuflin. Mutter wurde schon mehrfach darauf angesprochen, dass man sich mehr Mittelalterstände für die Zukunft wünsche. Auch Käuflin hat schon Anregungen vernommen, etwa, den Dorfhock bei jedem Markt zu wiederholen. „Wie es damit weitergeht, muss sich zeigen“, meint er. Er würde einen Dorfhock lieber vom Johannimarkt abgelöst sehen. Die Gemeinde hat für das Jubiläum ein Budget in Höhe von 25 000 Euro eingeplant. „Wir haben die Endabrechnung noch nicht, aber dieser Betrag hat nicht ausgereicht“, sagt Käuflin auf Nachfrage. Dies sei eine erste Kostenschätzung gewesen, das Projekt dann gewachsen. „Wir wollten, dass dieser Jubiläumsmarkt auch in 30 oder 50 Jahren noch in Erinnerung ist“, so Käuflin.