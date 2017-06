Grenzach-Wyhlen Johannimarkt: Jubiläum wird gespannt erwartet

Mit einem besonderen Programm, vielen Attraktionen und besonderen Highlights feiert die Gemeinde Grenzach-Wyhlen in diesem Jahr 250 Jahre Johannimarkt

Grenzach-Wyhlen – Mit einem besonderen Programm, vielen Attraktionen und besonderen Highlights feiert die Gemeinde Grenzach-Wyhlen in diesem Jahr 250 Jahre Johannimarkt. Seit 1767 besitzt Grenzach das Marktrecht für einen zweitägigen Markt an Johanni, der seitdem ein fester und integrativer Bestandteil des Gemeindelebens ist. In diesem Jahr jährt sich die Verleihung des Marktrechtes also zum 250. Mal.

Für die Gemeindeverwaltung ist das ein besonderer Anlass, den Johannimarkt mit vielen Aktionen zu feiern. Mit einem viertägigen Programm und begleitendem Mittelaltermarkt wird der Anlass begangen. Am Samstag, 24. Juni, dem eigentlichen Johannitag startet das Rahmenprogramm ab 18.30 Uhr mit einem Dorfhock rund um das Grenzacher Rathaus. Nach Begrüßung durch Bürgermeister Tobias Benz und Helmut Bauckner als Vorsitzenden des Heimat und Geschichtsvereines treten ab 19.15 Uhr die Knaschtbrueder auf. Bis Mitternacht kann dann das schöne Sommerwetter rund um das Rathaus genossen werden. Für das leibliche Wohl sorgen die Grenzacher Hexen-Clique mit einem Weinbrunnen, die Dängeligeister werden die Gäste mit Bierbrunnen, Gegrilltem und Crêpes bewirten. An dem Abend werden speziell zum Johannimarkt produzierte Viertelegläser erstmalig am Weinbrunnen der Hexen-Clique Grenzach verkauft. Wer möchte, kann sich diese gleich am Weinbrunnen füllen lassen. Die limitierte Auflage ist dann – sofern noch verfügbar – während des Marktes an den Festwirtschaften erhältlich.

Am Sonntag, 25. Juni, lädt der Verein für Heimatgeschichte zu einem Konzert in die Römervilla. Um 11.15 Uhr entführt das Ensemble „StriWoBra“ das Publikum in den Nahen Osten, nach Frankreich, Argentinien und in die Alpen. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei. Wie bereits bei den Jubiläumsfeierlichkeiten vor 50 Jahren ist der Sonntagnachmittag zur Erholung vorgesehen, bevor am Montag der Markt startet. Der Jubiläums-Johannimarkt findet am Montag, 26., und Dienstag, 27. Juni, mit Mittelaltermarkt und Programm auf zwei Bühnen statt. Abwechselnd werden auf der Bühne am Rathaus und auf der Bühne in der Kronacher Straße Kleinkünstler und Clowns das Publikum begeistern.

Nach der offiziellen Eröffnung um 9 Uhr auf der Rathausbühne findet parallel zum Marktgeschehen Programm statt. Auf dem Marktgelände wird am Montag- und Dienstagnachmittag eine Marching-Band durch das Gelände marschieren und zwischen Marktständen und Bewirtung pendeln. Die 79 Aussteller des Johannimarktes bieten wie in den vergangenen Jahren von Kleidung über Spielzeug und Schmuck bis zu Süßigkeiten alles, was das Herz begehrt. Ergänzt wird der Markt in diesem Jahr mit Ausstellern eines Mittelaltermarktes in der Schlossgasse. Mit mittelalterlicher Taverne und einem Märchenerzähler sowie einem Bogenbauer und Kinderschmied kann man sich auf das Leben von vor 250 Jahren einstimmen. Die Stände des Johannimarkts und des Mittelaltermarkts sind am Montag von 9 bis 21 Uhr, am Dienstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Festwirtschaften rund um die Kastanie vor dem evangelischen Gemeindehaus, der Hof bei Blubachers und Emmerts sowie die Bewirtung hinter dem Rathaus durch die Dängeligeister sind unabhängig von den Marktöffnungszeiten bis 1 Uhr geöffnet. An beiden Markttagen präsentiert Helmut Bauckner im evangelischen Gemeindehaus Bilder und Einblicke des Lebens in Grenzach vor 250 Jahren und die Entwicklung des Johannimarktes. Am Montagabend wird als besonderer Höhepunkt gegen 22.30 Uhr eine Laser-Show im Bereich vor dem Rathaus starten. Mit beginnender Dunkelheit werden mit Musik und Nebeleffekten stimmungsvolle Momente geschaffen. Bleibt die Hoffnung auf gutes Wetter. Wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin am Rande der Gemeinderatssitzung bestätigte, werden im Amt ständig alle Wettervorhersagen verfolgt.