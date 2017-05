Grenzach-Wyhlen Johannimarkt: Ein Markt für die Geschichtsbücher

Der Johannimarkt ist fester Bestandteil des Grenzacher Kalenders, ein Jahr ohne die bunte Meile ist kaum vorstellbar. Er findet in diesem Jahr am 26. und 27. Juni statt.

Grenzach-Wyhlen (dor) Der Johannimarkt ist fester Bestandteil des Grenzacher Kalenders, ein Jahr ohne die bunte Meile ist kaum vorstellbar. Dieses Jahr gibt es den Markt seit 250 Jahren. Wo seine historischen Wurzeln liegen, warum er in manchen Jahren nicht stattfand und viele Anekdoten mehr hat Erhard Richter aufgeschrieben. Wir veröffentlichen Teile des 1999 in Richters Buch „Beiträge zur Geschichte von Grenzach-Wyhlen und Umgebung“ erschienen Aufsatzes.

In einem Schreiben an den Markgrafen erklärten Vogt Fritz Braun, Stabhalter Jacob Hertzog und Gemeindeschaffner Jacob Wetzel am 8. Januar 1767, dass zwei Vieh- und Krämermärkte dem „Orth zur besseren Nahrung gereichen könnten“. Der erste Markt solle am 24. Juni oder Johannes-Baptist-Tag stattfinden, da hier vor der Reformation das Kirchweihfest stattgefunden habe und bis vor einigen Jahren immer noch Krämer an diesem Tag gekommen wären. Der zweite Markt solle am 22. Oktober stattfinden, da wegen der Basler Messe schon einige Tage vorher Krämer und Händler in die Region kamen. Schon am 21. Januar kam die Antwort aus Karlsruhe. Man wolle „hiermit gedachtem Ort Crentzach hinführo des Jahrs zweymal einen solchen Markt zu halten gnädigst gestatten“, heißt es im Schreiben an das Oberamt Rötteln.

Doch schon 1784 wünschte das Oberamt die Einstellung der Jahrmärkte in Kirchen, Grenzach, Binzen und Steinen. Die Begründung: Die Märkte dienten keineswegs zur Beförderung des Handels, sondern geben nur Gelegenheit, dass „die ledigen Leute zusammen laufen und Muthwillen und Unfug ausüben“. Karlsruhe schloss sich dieser Meinung an und führte aus, dass die Untertanen von ihrer Arbeit abgehalten würden. Offenbar wurde Grenzach die Konzession nicht entzogen, denn ein solcher Erlass ist nicht vorhanden. Während die Gemeinde am Johannimarkt festhielt, fand wohl spätestens nach 1812 kein Herbstmarkt mehr statt.

Während des Ersten Weltkriegs war in Baden die Durchführung von Märkten generell verboten. Mit Erlass vom 26. Juni 1919 teilte das Ministerium des Innern dem Bezirksamt Lörrach mit, dass in mittleren und kleineren Städten Jahrmärkte und Messen wieder erlaubt seien. Es ist anzunehmen, dass 1920 wieder ein Johannimarkt stattfand. Im Vergleich zu heute fiel dieser aber bescheidener aus. Die Marktbuden erstreckten sich lediglich vor der inzwischen geschlossenen Markgrafen Apotheke und dem gegenüberliegenden Bräustüble. Allmählich ließen sich die Händler aber auch am Anfang der Basler Straße und der heutigen Jacob-Burkhardt-Straße sowie in der Hauptstraße bis zum Ochsenbrunnen nieder.

Der Zweite Weltkrieg und die anschießende Besatzungszeit führten zu einer Unterbrechung des Marktes. 1948 war er eigentlich wieder vorgesehen, fiel aber der Währungsreform zum Opfer. Bereits ein Jahr später aber lagen 82 Anmeldungen vor, 1954 waren es sogar 112. Wegen des zunehmenden Verkehrs genehmigte man in der Folgezeit nur noch Stände in der Hauptstraße, jetzt läuft die bunte Meile bis zum Rathaus.

Im Jahr 1967 feierte die Gemeinde ein großes Fest zum 200-jährigen Bestehen des Johannismarkts. Es war, so Richter in seinem Aufsatz, ein unvergessliches Erlebnis. Auch die 250-Jahr-Feier soll in die Geschichtsbücher eingehen. „Wir haben ein Festprogramm entwickelt“, erklärte Silke d’Aubert auf Nachfrage. So viel kann d’Aubert schon verraten: Zusätzlich zu den üblichen Buden und Ständen soll ein Mittelaltermarkt stattfinden, am Samstag ist ein Hock vorm Rathaus geplant.

„Wir sind uns der geschichtsträchtigen Bedeutung dieses Jubiläums sehr bewusst und wollen, dass es eine runde Sache wird“, so d’Aubert. Der Verein für Heimatgeschichte trägt seinen Teil dazu bei und lädt am Sonntag, 25. Juni, zu einem Konzert in die Römervilla.

2017 findet Montag und Dienstag, 26. und 27. Juni statt.