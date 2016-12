Grenzach-Wyhlen Jahresrückblick: 70 Jahre Mitglied bei der CDU

Das war 2016: Ein Jahresrückblick von Januar bis März. Von Menschen und Ereignissen aus Politik, Sport und Gesellschaft.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Was die Menschen in der Doppelgemeinde bewegt hat, in einem kurzen Rückblick.

Januar: Zum siebten Mal traten die Shaolin-Kempokas an der Schweizer Meisterschaft an und schlossen am Finalturnier mit hervorragenden Leistungen ab. Seit 60 Jahren singt der 80-jährige Wyhlener Werner Philipp im Gesangverein Frohsinn Wyhlen. Das Dreikönigs-Skatturnier des Skatclubs Grenzach-Wyhlen Hochrhein gewinnt Willi Eichin (2472 Punkte) vor Ulrike Kreider (2406 Punkte). Bei der Fasnachtseröffnung am Dreikönigstag werden Christian Gerspach, Andrea Müller und Melanie Guhl mit dem großen Zunftorden ausgezeichnet.

Beim Neujahrsempfang werden ausgezeichnet: Kategorie Sport: Liv Held und Sarah Wolf (Behindertensport), Rudolf Oeschger (Abteilungsleiter Leichtathletik TVG), Ewald Philipp, Manfred Rauer, Siegfried Müller (Skatclub Hochrhein Grenzach-Wyhlen), Michael Oertlin (Soziales), Albert Greiner (Einsatz für Vereine), Paul Kuhn (Bürgerschaftliches Engagement), Rolf Schaller (Kultur). 140 Bürger gründen den Helferkreis für Flüchtlinge. Josef Gyuricza übernimmt bei der Gründungsversammlung den Vorsitz des Fördervereins TIZ – Theater im Zehnthaus. In Wyhlen entbrennt eine Diskussion, ob die Kirche St. Georg um 6 oder 7 Uhr läuten soll. Der Pfarrgemeinderat spricht sich zuerst knapp für 6 Uhr aus, rudert aber nur wenige Tage später zurück. Marianne Hüttner wird für 50-jährige Zugehörigkeit zur evangelischen Kantorei vom Verband der evangelischen Kirchenchöre geehrt – 35 Jahre dabei ist Erika Richter. Das Hilfsnetzwerk St.

Georg beendet nach acht Jahren seine Arbeit. Der TB Wyhlen ehrt seine Mitglieder: die Vereinsnadel in Gold geht an Bernd Oertlin, Silber an Rainer Bächtlin; für 70-jährige Mitgliedschaft werden Jutta Böller, Wally Brunner, Eugen Müller und Walter Neuschütz geehrt. Beim Jugendrotkreuz gibt es wieder eine Kindergruppe.