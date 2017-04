Grenzach-Wyhlen Interview mit Tobias Benz über den Infoabend zum integrierten Verkehrskonzept

Bürgermeister Tobias Benz spricht über den Infoabend zum integrierten Verkehrskonzept am Donnerstag: Um die Doppelgemeinde in puncto Mobilität fit für die Zukunft zu machen, möchte die Verwaltung gemeinsam mit Experten und Bürgern ein integriertes Verkehrs- und Mobilitätskonzept entwickeln.

Herr Benz, wofür steht der Zusatz „integriert“ beim Verkehrs- und Mobilitätskonzept?

Wir wollen mit diesem Konzept zum einen alle Mobilitätsformen betrachten und uns nicht auf eines beschränken. Zum anderen wollen wir sie miteinander verknüpfen und verschiedene Player integrieren. Deshalb der Zusatz integriertes Verkehrs- und Mobilitätskonzept.

Zum Thema Verkehr in Grenzach-Wyhlen fällt einem als erstes die geplante Ortsumfahrung ein. Wird diese das Hauptthema des Abends?

Nein. Richtig ist, dass durch die B34 neu vieles im Wandel ist. Aber wir müssen auch der Tatsache Rechnung tragen, dass Grenzach-Wyhlen eine Zuzugsgemeinde ist. Das ergibt einige Fragestellungen: Welchen Stellplatzschlüssel wollen wir? Was können wir für die Pendler tun? Können wir Car-Sharing ausbauen und wie? Aber auch die Themen E-Mobilität, ÖPNV und Fahrrad sind wichtig.

Klingt nach jeder Menge Holz für einen Abend. Wie wollen Sie es schaffen, dass der Donnerstagabend strukturiert abläuft?

Das stimmt, wir haben das Thema mal intern durchgespielt und da ist uns eine schier endlose Liste an Fragestellungen eingefallen. Am Donnerstag setzen wir auf ein bewährtes Moderatorenteam, das auch den Beteiligungsprozess zur Gemeinschaftsunterkunft begleitet hat. Zu Beginn gibt’s ein Impulsreferat, in dem die Ergebnisse des ersten Runden Tischs vorgestellt werden. Und dann werden wir moderiert diskutieren und versuchen, die Themen zu strukturieren, sodass wir uns nicht verzetteln.

Der Infoabend ist aber erst der Anfang, oder?

Genau, im Juli und September werden dann Planungswerkstätten stattfinden, zu denen die Bürger ebenfalls eingeladen sind. Wir wollen eng mit allen Beteiligten zusammenarbeiten und die Bürger sollen Ideen einbringen können. Natürlich wird man nicht jede Idee umsetzen können, aber sie sollen auch nicht versanden. Für die Neuen Mitten haben wir das auch gemacht und viele Impulse von den Bewohnern wurden aufgenommen.

Sie hatten im Vorfeld um Anmeldung gebeten. Kann man am Donnerstag auch spontan vorbeikommen?

Natürlich! Wir wollten nur eine ungefähre Zahl wegen der Bestuhlung und der Getränke wissen. Aber wir freuen uns über jeden, der kommt.

Manch’ einer wird diesen Abend vielleicht nur nutzen, um seinen Frust über die Ortsumfahrung los zu werden...

Man kann über die Ortsumfahrung denken, was man will. Aber sie bietet eine historische Chance, um die Ortsmitten zu beleben. Ich wünsche mir, dass die Bürger das begreifen und von dieser Seite betrachten. Ein Beispiel: Die Rührbergstrecke wird künftig nach Westen abgenommen, der alte Teil der Bundesstraße herabgestuft. Da können wir ganz viel gestalten – die Breite der Straßen, die Bepflanzung, seitliche Parkbuchten mit abgesetztem Belag und und und. Diese Entwicklungschance ist doch enorm.

Wenn Sie als Bürger und nicht Bürgermeister an diesem Beteiligungsprozess teilnähmen – an welchem Thementisch würde man Sie finden?

Mhm, wohl an zweien. Zum einen interessiert mich die bereits angesprochene Gestaltung der Ortsmitten. Zum anderen finde ich das Thema neue Mobilität ganz spannend, gerade der Aspekt Car-Sharing. Kürzlich habe ich gelesen, dass knapp 60 Prozent der Basler kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern ihren Alltag mit geliehenen Wagen und ÖPNV bestreiten. Auch wenn man das nicht eins zu eins übertragen kann, haben wir da noch viel Luft nach oben.

Person und Infoabend