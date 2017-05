Grenzach-Wyhlen Imkerverein: Bienen ohne Leistungsdruck

Der Ertrag steht beim Imkerverein Grenzach-Wyhlen nicht im Mittelpunkt der Bestrebungen

Grenzach-Wyhlen (jof) Vorsichtig hebelt Thomas Ruppel mit dem Stockmeisel den Bienenkasten auf, lockert die Waben und holt eine heraus. Obwohl es nur so wuselt, summt und brummt, verzichtet der Vorsitzende des Imkervereins Grenzach-Wyhlen auf Schutzbekleidung. „Die Bienen haben im Moment besseres zu tun als mich zu stechen“, scherzt er. „Die Bienen sind zurzeit mit sich selbst beschäftigt, sie haben genug Nahrung gesammelt und müssen sich nicht verteidigen“, erklärt Ruppels Stellvertreter Arno Schülke. Erst im Herbst werden die fleißigen Honigsammler wieder aggressiver, denn dann geht es für sie ums Überleben.

Ruppel und Schülke stehen seit 2012 an der Spitze der Grenzach-Wyhlener Imker, und seither hat sich dort einiges geändert. „Der Verein war stark überaltert“, sagt der Vorsitzende. Dass jetzt ein Verjüngungsprozess eingesetzt hat, liegt nicht zuletzt an der veränderten Vereinsphilosophie. „Wir sind jetzt eine Art Gemischtwarenladen“, meint Schülke. Will heißen: Während die Mitglieder früher allesamt ertragsorientiert arbeiteten, bietet der Club jetzt auch Platz für Bienenfreunde, die das Hobby aus rein naturschützerischen Erwägungen betreiben. Und zwischen zwischen diesen beiden Polen sind unter den 26 Mitgliedern alle Varianten vertreten.

Für Ruppel selbst steht der Ertrag im Hintergrund. Seine elf Bienenvölker bringen ihm rund 30 Kilogramm Honig im Jahr, mit Leistungsbienen wären es problemlos 200. Aber für Ruppel geht es hauptsächlich um die naturgemäße Haltung der Tiere. „Durch die Leistungszucht wird die Diversität eingeengt, das ist schlimm, was den Bienen damit angetan wird“, sagt der Vorsitzende und weiß, dass er sich mit solchen Aussagen nicht nur Freunde macht.

Am unteren Rand der Wabe hat sich eine große Traube von Bienen gebildet. „Das ist eine Baukette“, erklärt Ruppel. Die Bienen schwitzen Wachsblättchen aus und formen sie zu Waben. Rund 25 000 Tiere leben in einem Stock, es gibt nur eine Königin. Natürlich wollen Ruppel und Schülke auch eine Königin zeigen, aber das scheint heute schwierig. Erst nach längerem Suchen in verschiedenen Waben werden sie fündig. Und lange ist sie nicht zu beobachten. „Die Bienen schützen ihre Königin“, weiß der Vorsitzende und steckt die Wabe vorsichtshalber wieder zurück, bevor die Tiere doch aggressiv werden und stechen. 2000 Eier legt die Königin täglich, damit der Fortbestand des Volkes gesichert ist. Das reicht aus, um den Krankheitsbefall durch die Varroa-Milbe zu überstehen. Aber je mehr Bienen, desto mehr Milben, und so muss der Imker ab dem Sommer, wenn die Bienenbrut nachlässt, aufpassen.

„Wenn die Winterbrut geschädigt ist, übersteht ein Volk das nicht“, stellt Ruppel klar, und so muss auch er bei aller naturgemäßen Haltung dem Erreger mit Ameisensäure oder anderen Mitteln zu Leibe rücken, obwohl die Bienen „nicht gern im Säuredunst leben“. Aber nicht nur die aus dem Kaukasus eingeschleppte Varroa-Milbe bedroht die Bienen. Auch der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden in der Agrarwirtschaft bereitet Probleme, ebenso wie die Veränderung der Landschaft.

Arno Schülke bedauert: „Wenn es statt Bauerngärten nur noch Steinwüsten vor den Häusern gibt, finden die Bienen immer weniger Futter.“ Dann müssen die Honigsammler immer weiter fliegen – bis zu drei Kilometer – und verbrauchen dabei Energie, die sie im Stock sinnvoller einsetzen könnten. Ruppel hat seine Völker in sogenannten „Warré-Beuten“ untergebracht. Die Brut ist dabei in der Mitte verstaut und bleibt immer warm, außerdem verfügen diese Beuten über Glasfenster und erlauben so den Blick ins Volk, ohne dass die Bienen gestört werden. Ganz neu wird Ruppel, sobald er ein neues Volk bekommt, die „Top Bar Haiv“ ausprobieren. Dieser Bienenkasten wurde in Afrika von Entwicklungshelfern erfunden. In ihn werden die Waben von oben hineingesteckt, sie sind verschiebbar und der Raum kann individuell an die Größe des Volkes angepasst werden.

Mindestens eine Stunde am Tag verbringt der Vorsitzende bei seinen Bienen und findet darin einen idealen Ausgleich zu seinem Beruf im Qualitätsmanagement. 2006 stand er kurz vor einem Burn-Out und kam über einen Bekannten zur Imkerei. „Ich bin heilfroh, dass es Dinge gibt, die ohne Computermaus funktionieren“, lacht er. Gleichzeitig hat er aber den Verein mit Computerhilfe zeitgemäß gestaltet. Es gibt eine Whatsapp-Gruppe, in der Fragen innerhalb kürzester Zeit beantwortet werden, und auf der Homepage des Vereins ist ein Imkerforum eingerichtet, zusätzlich zum traditionellen monatlichen Imkerhock, der an jedem zweiten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Wyhlener „Rössle“ stattfindet.

Die Homepage beinhaltet auch eine „Schwarmhotline“, auf der jedermann melden kann, wenn er einen Bienenschwarm auf seinem Grund sichtet. Dann rückt schnellstmöglich ein Mitglied des Vereins aus. Der Vorsitzende hat das zuletzt am vergangenen Wochenende getan – und sich dabei 30 Stiche eingefangen.

