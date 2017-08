Grenzach-Wyhlen Im Hangwald zwischen Grenzach und Wyhlen gibt es viel zu entdecken

Eine Waldführung mit dem BUND am Samstag gab einige interessante Einblicke in die Natur und zeigte: Eine reiche Tier- und Pflanzenwelt gibt es auch direkt vor der Haustür.

Wer mehr über die deutschlandweit einmalige Natur direkt hinter der Haustür erfahren wollte, hatte am Samstag die Möglichkeit dazu. Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) führte bei einer Wanderung interessierte Teilnehmer in den Schlucht- und Hangwald zwischen Grenzach und Wyhlen.

Die kleine, aber dafür umso interessiertere Gruppe wurde mit einer kurzen Begrüßung durch den Ortsgruppenvorsitzenden Herwig Eggers empfangen. Sein Stellvertreter Boris Krause übernahm die eigentliche Führung. Gleich zu Beginn ging er auf das massive Buchssterben ein. Ein Pilz und der aus Asien eingeschleppte Buchsbaumzünsler haben dem Buchs dieses Jahr wieder massiv zugesetzt und für eine großflächige Schädigung der Bestände gesorgt.

Bei dem Schädling handelt es sich um einen Falter, der seine Eier auf Blättern des Buchsbaums ablegt. Aus diesen Eiern schlüpfen schließlich die Raupen, die zuerst die Blätter des Baums und anschließend sogar die Rinde an den Ästen fressen und die Pflanze dadurch komplett zerstören können. Da der eingewanderte Schädling in unseren Breiten keine natürlichen Fressfeinde hat, kann er sich ungebremst vermehren. Sowohl im Wald als auch in Gärten im Ort sind viele Buchspflanzen befallen und so manch Gartenbesitzer hat bereits kapituliert und den Buchs aus dem Garten entfernt.

Selbst vom Parkplatz des Bildungszentrums, dem Startpunkt der Wanderung, konnte man bereits die vielen brauen Stellen im Steilhang erkennen, die Anfang des Jahres noch grün waren. Auf weiten Flächen sind hier alle Buchspflanzen abgestorben, und es hängen überall die Raupen an langen Fäden über den Weg. Ein Hoffnungsschimmer sind allerdings ein paar junge Pflanzen, die kaum älter als zwei Jahre sind. „Hier könnte es erste Anzeichen für eine sich entwickelnde Resistenz geben“, wagte Krause vorsichtig zu hoffen.

Der Rückgang des Buchses bietet dafür aber anderen Pflanzen eine Möglichkeit sich zu entwickeln, die vorher keine Chance hatten, an diesen Stellen zu wachsen, da der dichte Buchs den Waldboden bedeckt hatte.

Die Wanderung führte zum alten Steinbruch, der etwa seit den 70er Jahren von der Natur zurückerobert wird. Hier konnte man gut erkennen, welche Pflanzen und Bäume das brachliegende Gelände zuerst bewachsen haben, und was jetzt nach und nach von unten nachwächst.

Weiter ging es zum Röttelstein, wo es vor zwei Jahren einen größeren Waldbrand gegeben hatte. Hier zeigte sich, wie schnell sich die Natur nach so einem Feuer erholt, und wie aus dem toten Holz neues Leben wächst. An dieser Stelle wächst auch einer von neun Frühlingsahornen auf dem Gemeindegebiet. Es könnte sich dabei um die einzigen dieser mediterranen Bäume in Deutschland handeln.

Weiter ging es zur schönen Aussicht, wo eine einmalige mediterrane Pflanzenformation (Maccie) zu finden ist. Nur wenige Meter weiter bemerkt man gleich ein komplett anderes Klima, wenn man um die Ecke biegt und das Ruschbachtal erreicht. Von einem Meter auf den anderen spürt man kühle und feuchte Luft, die durch das Tal nach unten fällt. Die Vegetation ändert sich schlagartig.

„Der Wald verändert sich massiv und wird in Zukunft nicht mehr so aussehen wie heute“, ist sich Krause sicher. Denn neben dem Buchs hat auch die Esche massiv mit einem Pilz zu kämpfen, dem Auslöser des Eschentriebsterbens, das nach und nach die kompletten Bestände zerstört. Neben dem Klimawandel sind eingeschleppte Schädlinge gefährlich für den Wald. Dazu gehört auch der Laubholzbockkäfer, aber auch invasive Pflanzen wie Japanknöterich, die sich ausbreiten und heimische Arten verdrängen.