Grenzach-Wyhlen Hoffmann-La Roche: Erfolgsgeschichte mit Fortsetzung

Grenzach-Wyhlen – Heute vor 120 Jahren, am 23. Juni 1897, wurde ein neues Unternehmen ins Lörracher Handelsregister eingetragen, das für die Geschicke Grenzachs und später Grenzach-Wyhlens bis heute entscheidend sein sollte: Die „Hoffmann-La Roche AG“. Die Geschichte des Unternehmens – das einzige, das seither durchgängig in Grenzach ist – wird in Form einer Sonderausstellung bei Klassikanderswo im Emilienpark von Kurt Paulus im Museum-anderswo-Projekt gezeigt.

Fritz Hoffmann-La Roche, Unternehmensgründer der gleichnamigen Firma, war ein Visionär und Optimist: Gleich mit der Gründung in Basel im Jahr 1896 ließ er ein Grundstück für seine Firma Hoffmann-Traub and Companie suchen. Sein Wunschort war Grenzach. Das damalige Bauerndorf, eher an Weinanbau interessiert als an Industrie, bot Möglichkeiten: zum einem war in Deutschland die Patentregelung ausgereifter und fairer als in der Schweiz, zum anderem gab es dort Grundstücksfläche zum Ausdehnen. Beseelt von der Vorstellung, seine Idee der Gründung eines Pharmazeutischen Unternehmens werde erfolgreich sein, und dass seine Produkte gut verkauft würden, träumte er gleich von mehreren Produktionsgebäuden in Grenzach. Das seine Idee so Realität wurde, war seiner Beharrlichkeit zu verdanken und dem Gespür, die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Mit Emil Barell, der später über 50 Jahre die Geschicke des Unternehmens bestimmte, gelang es ihm, nicht nur einen erfindungsreichen Chemiker sondern auch einem Manager zu finden, dem Zahlen später näher waren als manche chemische Formel. Auch erkannte Hoffmann sehr früh, dass die Qualität der Produkte stark abhängt von der Qualität der Mitarbeiter aber auch deren sozialen Sicherheit. Im ersten Weltkrieg versorgte er die Mitarbeiter mit Essenskarten zum Bezug von Lebensmitteln in Basel. Weitere Beispiele sind die Idee der Fünf-Tage-Woche und später, ein Jahr nach seinem Tode, die Gründung der „Beamten- und Pensionskasse Roche“. Emil Barell stiftete einen speziellen Fonds für Mitarbeitende, die 25 Jahre bei Roche tätig waren: Sie erhielten ein Geschenk, meist eine wertvolle Uhr.

Dass auch weibliche Mitarbeiterinnen Leistung bringen, wurde von Roche früh erkannt: 1926 wurde die 30-jährige Wirtschaftswissenschaflerin Alice Keller angestellt und schon ein Jahr später für die Leitung von Roche Japan nach Tokyo entsendet. Die Notwendigkeit einer Frauenquote ist Roche Grenzach unbekannt, weil Leistung zählt, nicht Quote. 48 Prozent sind aktuell weibliche Mitarbeiterinnen, darunter 21 Prozent in Schlüsselpositionen tätig. Grenzach hatte es Fritz Hoffmann-La Roche angetan, und er wurde schon 1896 mit offenen Armen empfangen. Der badische Ort hoffte auf Wohlstand – schon viel hatte man von den nördlich gelegenen Industriezentren gehört. Auch als Hoffmann-La Roche sich 1896 von seinem Kompanion Traub trennte, und am 23. Juni 1897 sich im Lörracher Handelsregister als „Hoffmann-La Roche AG“ eintragen ließ, setze er auf das badische Dorf und ließ den Gedanken entstehen, Grenzach zum Hauptsitz des Unternehmens zu machen.

Emil Barell war es, der das Doppelextraktionsverfahren erfand – ein Verfahren, mit dem man bis dato aus Pflanzen Stoffe in bisher ungeahnter Reinheit extrahieren konnte. Die Grenzacher Mitarbeiter hielten das Patent mehr als zehn Jahre geheim. Damit konnte man etwa Morphin und Codein aus Rohopium gewinnen, ein ungeahnter Fortschritt, der die Aufmerksamkeit der damaligen forschenden Ärzteschaft auf sich zog. Mit Digalen wurde das erste Herzmedikament aus der Pflanze des Fingerhuts gewonnen. Die Forschungserfolge basierten insbesondere auf den Leistungen in Grenzach, wo sich der Forschungssitz befand. Mit Dr. Markus Guggenheim, der hier leitend wirkte, wurde die Basis der wissenschaftlich-pharmazeutischen Industrie gelegt. Noch heute ist im von Arbeitern initiierten Grenzacher Werksmuseum sein Labortisch zu sehen – als ob er ihn gerade verlassen hätte. Seine Entscheidung, das Vitamin-C-Patent für Roche zu erwerben, war Wegbereiter in eine blühende Zukunft für Roche. Emil Barell plante in Grenzach noch eine bescheidene zweistellige Zahl der Produktionsmenge in Kilogramm – in den 30er Jahre war Roche Grenzach die weltweit größte Produktionsstätte überhaupt im Vitaminbereich und produzierte später im Jahr allein 3000 Tonnen Vitamin C. Vitamin C war der Renner geworden für die Lebensmittelindustrie zur Haltbarmachung von Produkten – bis heute. Roche war eine Wohltat für Grenzach. Das Unternehmen schuf schnell eine Infrastruktur die die Mitarbeiter wieder in den Vordergrund stellte. Häuser und Wohnungen für alle Hierarchiestufen wurden gebaut, Sportplätze geschaffen und sogar Obstbäume zur besseren Ernährung in den 40er Jahren gepflanzt.

Attraktiv für die späteren Mitarbeiter war somit Roche in Grenzach sehr früh. Es zog Forscher an, die sehr stark Produktentwicklungen vorantrieben, die zur damaligen Zeit dringend notwendig waren – wie zur Behandlung von Tuberkulose oder Schmerzen. Die Begeisterung für Grenzach, der frühe Produktionsbeginn schon im Jahr 1896, bedeuteten für den Ort eine nie geahnte Bautätigkeit – aber auch für Hoffmann eine Überstrapazierung des damaligen Budgets. Im ersten Weltkrieg stufte die damalige deutsche Regierung seine Waren als „kriegsrelevant“ ein und verbot den Export nach England und Frankreich. Auch Verhaftungen von Mitarbeitern am Hörnli waren die Folge – wenn sie Fertigprodukte in die Schweiz schaffen wollten. Der Traum von Hoffmann zerbröselte, Grenzach zur weltweit wichtigsten Produktionsstätte aufzubauen. Diese Erfahrungen des ersten Weltkrieges brachten ihn dazu, Basel als Standort wieder zu stärken.

Bis heute hat die Hoffmann-La Roche AG in Grenzach, die 2006 zur „Roche Pharma AG“ umfirmierte, nicht an Strahlkraft und Bedeutung für den Konzern Roche aber auch für den Weltmarkt verloren: heute erarbeitet sie mit 1380 Mitarbeitern vor Ort mehr als 2,5 Milliarden Umsatz in Deutschland. Sie ist die Nummer Eins im deutschen Pharmamarkt, und mit der Diagnostik in Mannheim und Penzberg auch führend in der in-vitro-Diagnostik und Biotechnologie. Die Leistungskraft der heutigen Mitarbeiter ist auch der Grund, weshalb das Mutterhaus weiter auf Grenzach setzt: „Der Standort Grenzach wird in naher Zukunft ausgebaut“, verrät Hagen Pfundner, seit zehn Jahren Vorstandsvorsitzender der Roche Pharma.

Ausstellung

Im Zelt von Museum anderswo – ein Zeitzeugen-Grenzach-Wyhlen Projekt – anlässlich Klassikanderswo im Emilienpark. Ab 18 Uhr am Freitag, 30. Juni, ab 19 Uhr am Samstag, 1. Juli, am Sonntag ab 10 Uhr, Eintritt frei. Schwerpunkt: Roche in Grenzach bis in die 50er Jahre. Roche und das Zeitzeugenprojekt von Kurt Paulus suchen die Nachfahren der ersten Mitarbeiter von Roche. Im Zelt ist die Abbildung mit den Namen zu sehen.