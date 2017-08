Grenzach-Wyhlen Hochwasserschutz: Neues Bett für den Ruschbach

Im Rahmen des Hochwasserschutzes finden in Grenzach-Wyhlen aktuell mehrere Tiefbauprojekte statt, mit denen die Folgen eines möglichen Starkregens abgemildert werden sollen.

Die Starkregen der vergangenen Jahre haben zum Teil große Schäden verursacht. Die Gemeinde hat nach der Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts mehrere Maßnahmen in Auftrag gegeben, um bei zu erwartenden Wiederholungen von starken Regenfällen die Schäden durch Überflutungen geringer zu halten. Eine dieser Maßnahmen fand gerade ihren Abschluss: Der Ruschbach bekam südlich der Bahnlinie an einem kleinen Stück ein neues Bett.

Im Rahmen des Hochwasserschutzes finden aktuell mehrere Tiefbauprojekte statt, mit denen die Folgen eines möglichen Starkregens abgemildert werden sollen. Eine dieser Maßnahmen wird am Zusammenfluss von Ruschbach und Dorfbach direkt südlich der Bahnlinie vorgenommen, auch der Durchschlupf beim Turnplätzle genannt, weil es dort eine inoffizielle Möglichkeit gibt, die Bahnstrecke entlang des Bachlaufs zu queren. Laut Sabine Gampp vom Planungsbüro betaplan, die für die Gemeinde das Abwassernetz betreut, wurde Wasser an dieser Stelle bei Starkregen in den Kanal abgeleitet. Dafür musste die Feuerwehr den Kanaldeckel abheben. Jetzt wurde dieser Bereich neu gestaltet. Das Bett des Ruschbachs wurde verbreitert und an einer Seite mit großen Steinquadern eingefasst, die auch Aufenthaltsqualität bieten.

Das Areal auf der anderen Seite des vereinigten Bachlaufs wurde vertieft, so dass sich hier bei starken Regenfällen das Wasser ausbreiten kann und damit vor allem an Geschwindigkeit und Wucht verliert. Durch die Verlangsamung und die größere Fläche könne zudem mehr Wasser versickern, sagt Gampp, die bei den Maßnahmen eng mit Boris Krause zusammenarbeitet. Krause, der für die Gemeinde schon die Analyse zum Schutz vor Sturz- und Hochwasser erstellt hat, ist bei der Umsetzung mehr für offene Maßnahmen zuständig, während Sabine Gampp sich mit den Stellen befasst, wo das Wasser unterirdisch weitergeleitet wird.

Direkt hinter dem neu gestalteten Areal muss der Bach unter ein Straßenstück der Ruschbachstraße geleitet werden, so dass Gampp an dieser Stelle während der Bauarbeiten öfter vorbeischaute. Doch damit war sie nicht allein. „Viele Leute sind extra hierher gefahren, um sich anzusehen, was hier gemacht wird“, sagte sie. Und von vielen gab es positive Rückmeldung. Auch Reaktionen auf die Arbeiten in Facebook legen nahe, dass das Ergebnis den Leuten zu gefallen scheint. Bleibt abzuwarten, wie die Stufen und anderen Steinquader in Zukunft genutzt werden.