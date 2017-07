Grenzach-Wyhlen Hilfsgüter für Partnerstadt: Küchen- und Gartengeräte besonders gefragt

Bald wird wieder ein Hilfstransport ins rumänische Sacueni aufbrechen. Die Helfer könnten noch einige Sachspenden gebrauchen.

In wenigen Wochen wird wieder ein Hilfstransport in Grenzach-Wyhlens rumänische Partnerstadt Sacueni aufbrechen. Wie in den vergangenen Jahren soll damit das Kinderheim der St.-Franziskus-Stiftung Unterstützung erhalten, wie immer auf ganz direktem Weg und genau mit jenen Waren, die dort am dringendsten benötigt werden.

Organisiert wird die Aktion von Grenzach-Wyhlenern, die ihre Mitbürger um Sach- und Geldspenden bitten. „Nachdem in den vergangen Jahren doch recht beachtliche Mengen an Kinderkleidung mitgenommen wurden, geht es diesmal um Gegenstände für Haushalt und Ausstattung“, erklärt Rolf Reißmann, der die Spenden zusammen mit Helfern sammelt und nach Rumänien bringt. Sehr große Kochtöpfe, kleine Backherde, Bestecke und ein Fleischwolf sind gesucht, dazu Decken und Kissen, Handtücher und Bettlaken. Ebenso könnten einige Geräte wie eine Waschmaschine, ein Wäschetrockner oder eine Nähmaschine mitgenommen werden. „Und sollte jetzt bei Schuljahreswechsel ein Schulranzen abgelegt werden, könnte den vielleicht ein Kind in Sacueni weiternutzen“, teilt Reißmann mit.

Weiters werden Gartengeräte wie Hacken und Schaufeln benötigt; alle gebrauchten Gegenstände sollten aber funktionstüchtig sein. Für die Erhaltung des sehr großen Grundstückes benötigen der Hausmeister und seine Helfer auch Arbeitsgeräte wie Rasenmäher, Bohrmaschinen und Baumscheren. Gerne angenommen werden zudem Sachspenden von Verbrauchsmaterialien wie Waschpulver, Flüssigseife, WC-Reiniger und Toilettenpapier. Als Lebensmittel sind Zucker, Mehl, Müsli und Fleischkonserven geeignet. Wer sich an der Hilfsaktion beteiligen möchte, melde sich unter Telefon 07624/63 27. Geldspenden sind nötig, um die eigentliche Fahrt zu organisieren. Die Gestalter der Hilfsaktion erledigen alle Arbeiten ehrenamtlich, so dass keine Verwaltungskosten entstehen. Spenden: IBAN: DE02 6835 1865 0108 3448 88, das Kennwort lautet: "Bürger helfen Sacueni".