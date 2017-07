vor 55 Minuten Rolf Reißmann Grenzach Hieber-Markt in Grenzach feiert zehnjähriges Bestehen

Jörg Hieber, Gründer der gleichnamigen Supermarktkette, erinnerte zum zehnjährigen Bestehen des Marktes in Grenzach nochmals an dessen Anfänge. So reibungslos, wie man heute annehmen mag, lief das damals nicht ab.