Gemeinderat beschließt Zahlenwerk einstimmig. Diskussion zahlreicher Änderungsanträge

In einer dreieinhalbstündigen Sitzung des Gemeinderats beschloss das Gremium unter anderem den Haushalt für 2017. Der ist durch große Investitionen geprägt. Um die zu stemmen werden die Rücklagen nahezu aufgelöst. Bürgermeister Tobias Benz machte darauf aufmerksam, dass die Gemeinde damit „noch keinen ausgeglichenen Haushalt“ vorlegen könne. Die Konsolidierung bleibe weiter Thema. Dabei müsse auch die Einnahmeseite beleuchtet werden. Unpopuläre Themen wie die Erhöhung von Gebühren müsse man ansprechen.

Als Investitionen eingestellt – insgesamt geht es um rund zwölf Millionen Euro – sind ein Teil der Kosten für den neuen Kindergarten Löwenzahn, der bis Frühjahr 2019 betriebsbereit sein und etwa 5,2 Millionen Euro kosten soll. Auch der Bau der Mensa für die Bärenfelsschule gehört mit drei Millionen Euro zu den großen Investitionen. Im Bereich Straßenbau werden Mittel für die Gewerbeverbindungsstraße, den Abschluss der Straße Hornrain und den Abschluss der Querspange Kirchstraße eingestellt.

„Es ist ein Haushalt voller Investitionen“, sagte Bürgermeister Tobias Benz. Die Liquidität werde sich stark verringern, wobei man durch die Investitionen neue Werte schaffe. Bleibe das Geld auf dem Konto, fiele ein Negativzins von 0,4 Prozent an, so dass man ohne die Rücklagen anzupacken noch Geld verliere. Neben den Investitionen sind die Personalausgaben ein großer Posten. Benz: „Die Personalausgaben tun uns weh. Kindergärten zu bauen ist das eine, die Kinder zu betreuen kostet auch noch einmal Geld.

“ Zudem habe die Orgauntersuchung ergeben, dass die Verwaltung personell weiteren Bedarf hat. Um die Einnahmensituation zu verbessern, müsse man die Kostendeckungsgrade steigern. Konkret sprach er Freibad und Hallenbad an. Bei den Kinderbetreuungsgebühren hat man bereits Ende vergangenen Jahres an der Gebührenschraube gedreht. Einnahmen könnten auch über neue Unternehmen generiert werden, die aber Flächen brauchen.

Anfang Januar hatten die Gemeinderäte den Beschluss des Haushalts auf den Januar verlegt, um mehr Zeit zu haben, sich das Zahlenwerk anzuschauen und weitere Änderungsanträge einzureichen. Diese Anträge der Fraktionen wurden vor der Beschlussfassung für den Haushalt ausgiebig beraten und einzeln abgestimmt.

Die SPD-Fraktion hatte beantragt, zuerst das geplante Verkehrsgutachten abzuwarten, bevor man 550 000 Euro für einen Park-and-Ride-Parkplatz am Kreisel Wyhlen einplant. Eine knappe Mehrheit stimmte für den Antrag und sprach sich damit dafür aus, dass 2017 kein Park-and-Ride-Parkplatz entsteht. Die FDP hatte unter anderem ein Bäderentwicklungskonzept gefordert. Benz warb dafür, das nicht mehr 2017 anzugehen, sondern erst für 2018 als Ziel zu setzen und hatte damit Erfolg. Einstimmig wurde kein Geld für ein Konzept eingestellt.

Ein Antrag der Grünen hatte sich ebenfalls mit dem Freibad befasst. Annette Grether stellte vor, man wünsche, für die Sanierung eines Beckens Planungsmittel einzustellen. Eine Mehrheit sprach sich dagegen aus. Auch ein weiterer Grünen-Antrag scheiterte: Man wollte die Planungen für den Ausbau der Lindenschule zur Ganztagesgrundschule zurückstellen. Leon Intveen (SPD) äußerte Bedenken, dass das Gremium sich lächerlich mache, wenn es ständig seine Entscheidungen revidiere. Der Ausbau der Lindenschule zur Ganztagesgrundschule bleibt also im Haushalt. Lange diskutiert wurde, ob Geld für einen Spielplatz auf dem Rührberg eingestellt werden soll, wie die CDU beantragte. Abgestimmt wurde, ob man gar nichts einstellt, 40000 Euro, 60000 Euro oder für eine große Lösung 150 000 Euro.

Die Mehrheit sprach sich für 40 000 Euro aus. Auch der Wunsch der FDP-Fraktion, dass fünf Prozent des Ansatzes der Vergnügungssteuer, also 40 000 Euro für Präventionsmaßnahmen gegen Spielsucht an die Villa Schöpflin gegeben werden sollten, fand keine Mehrheit. Ralf Blubacher wünschte, dass man dann doch 10 000 Euro abgeben solle, aber auch das fand nur Befürworter bei der FDP. Annette Grether sagte dazu: „Suchtprävention ist nicht Aufgabe der Gemeinde. Zudem gab es einen Antrag, 35 000 Euro zusätzlich für einen Feuerwehrkommandowagen in den Haushalt zu setzen. Nachdem Alexander Drechsle (CDU) sich wunderte, das nicht im Feuerwehrbedarfsplan zu sehen, ergriff Karlheinz Quandt (Freie Wähler) das Wort.

In einer flammenden Rede forderte er dazu auf, den für die Gemeinschaft so wichtigen ehrenamtlichen Feuerwehrleuten nicht die Motivation zu rauben. Die Mittel wurden eingestellt. Der gesamte Haushaltsplan wurde dann einstimmig beschlossen.

Zahlen 2017

Einige kleinere Änderungen des Zahlenwerks sind durch die Anträge der Fraktionen noch entstanden, über die vor Verabschiedung des Haushalts 2017 im Gemeinderat abgestimmt wurde.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge von 33,8 Millionen Euro aufgeführt. Den Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 35,9 Millionen Euro gegenüber, sodass ein Minus von zwei Millionen verbleibt. Im Finanzhaushalt stehen als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33,4 Millionen Euro Auszahlungen in Höhe von 33,5 Millionen Euro gegenüber. Investitionen stehen etwa 20 Millionen Euro an, wobei hier 2,5 Millionen Euro Ausleihungen an die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser einbegriffen sind. An Zuschüssen für die Investitionen sind rund fünf Millionen Euro erwartet.

15,1 Millionen Euro müssen insgesamt aus den liquiden Mitteln entnommen werden, die damit nahezu aufgebraucht sind, wie die Verwaltung bestätigte. Bürgermeister Benz informierte aber, dass keine Engpässe in der Liquidität zu erwarten seien, da außerordentliche Einnahmen wie zum Beispiel durch den Verkauf von Grundstücken nicht in der Rechnung auftauchen würden. Ein größerer Betrag wird beispielsweise durch den Verkauf des Grundstücks an der Querspange Kirchstraße an die Wohnbaugenossenschaften erwirtschaftet.

Eine Änderung im Haushalt für 2017 betraf die zusätzliche Einnahme in Höhe von 94 500 Euro. Dabei handelt es sich um eine Kopfpauschale, die für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung gezahlt werde. (dor)