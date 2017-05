Grenzach-Wyhlen Haus der Begegnung wird zum Opernhaus für einen Tag

Der Verein für Heimatgeschichte lädt im Haus der Begegnung in Grenzach zu einem bunten Streifzug durch Oper, Operette und Musical.

Um Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht und Eifersucht drehte sich die unterhaltsame Musiktheater-Gala am Sonntag im Grenzacher Haus der Begegnung. 150 Zuschauer genossen bei dieser Veranstaltung des Vereins für Heimatgeschichte einen bunten Streifzug durch Oper, Operette und Musical. „Ein Opernhaus in Grenzach? Aber ja! Heldentenor, Koloratursopranistin, Spielbariton, Dirigentin, Chor, Publikum, alles da!“, stimmte Pianist und Moderator Florian Metz die Gäste charmant und humorvoll ein. Eine Gondel-Attrappe, Tisch, Sessel, Lampe und bunte Bänder boten die Kulisse für die Szenen.

Zuerst entführten die erstklassigen Solisten in Ausschnitten aus der Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß in die Lagunenstadt. Tenor André Schann gab in temperamentvoller Spiellaune mit schlanker, wohltimbrierter Stimme die Bufforolle des herzoglichen Barbiers Caramello, der auf seine Herzensdame trifft und diese in die Gondel locken will. Die junge Sopranistin Amelia Scicolone schlüpfte in die Rolle der Fischerstochter Annina, die mit der beschwingten Arie „Frutti di Mare“ den Saal betritt, einen Korb unter dem Arm. Bezaubernd frisch, lebhaft und reizend, mit hell leuchtender Stimme spielte die Sängerin dieses Fischermädchen und tanzte im Duett mit ihrem Tenorpartner heiter-schwungvoll über die Bühne.

Dass es auch Operetten mit sozialkritischem und ernstem Hintergrund gibt, hörte man in Auszügen aus Léhars „Land des Lächelns“, in dem die Liebe zwischen einem chinesischen Prinzen und einer Grafentochter geschildert wird. Mit dem Lied des einsamen, wehmütigen Prinzen Sou-Chong „Dein ist mein ganzes Herz“ sang sich André Schann gefühlvoll mit lyrischem Timbre in die Herzen der Zuhörer. Fernöstliches Kolorit zauberte die Sopranistin als Prinzen-Schwester Mi in ihrem Lied „Im Salon der blauen Pagode“.

Auch im innig gesungenen Duett „Meine Liebe, deine Liebe“ mit dem Verehrer Graf Gustl sorgte sie für herzerfrischende Operetten-Emotionen. Mit effektvollen Solo-Auftritten zeigte der Bariton Christian Büchel seine Wandlungsfähigkeit. Mit prächtiger Baritonstimme, starker Bühnenpräsenz und theatralischer Pose gab er den stolzen, eitlen und selbstgefälligen Stierkämpfer Escamillo aus Bizets „Carmen“ in der rhythmisch zündenden Torero-Arie. Dann agierte er in der Titelrolle des Musicals „Der Mann von La Mancha“ als Ritter von der traurigen Gestalt und besang mit kraftvoll tragender Stimme seinen Traum von Freiheit und ritterlichen Idealen.

Wirkungsvoll inszeniert waren die Auszüge aus Lloyd-Webbers „Phantom der Oper“, das schon mehr Oper als Musical ist. Zunächst führte der Gesangverein Mappach unter Leitung von Kathy Schann mit der Titelmelodie „Phantom of the Opera“ ins Geschehen ein und beschwor eindrücklich die gespenstisch-unheimliche Szenerie. Amelia Scicolone brillierte mit höhensicherem und koloraturgewandtem Sopran als Christine, mal im Duett mit ihrem Verehrer Raoul, mal in der Szene mit dem Phantom. Im schwarzen Umhang gab André Schann den tragischen Titelhelden, der seine Angebetete auffordert, für ihn zu singen: ein Gänsehaut-Moment in diesem Musical-Block, den der Gastchor mit „Music of the Night“ stimmungsvoll abrundete.

Große italienische Oper boten die Solisten in Arien und Duetten aus Verdis „La Traviata“. In der Arie „Sempre Libera“ der Halbwelt-Dame Violetta setzte Amelia Scicolone ihren Sopran blendend virtuos und funkelnd in den Koloraturen in Szene. André Schann überzeugte als ihr Geliebter Alfredo mit tenoralem Schmelz und vorzüglichen Belcanto-Qualitäten, und Christian Büchel gab dem Vater Germont baritonale Tiefe. Florian Metz begleitete die Sänger am Flügel leichthändig und stilsicher, mal lyrisch-perlend, mal dramatisch bewegt durch diese Opern- und Musical-Welten.

Im prickelnd und mitreißend gesungenen Trinklied „Brindisi Libiano“ aus La Traviata gesellte sich zum Schluss wieder der Chor zu den Solisten. Mit stehenden Ovationen dankte das Publikum den Akteuren und bekam als Zugabe noch mal das schwungvolle Trinklied zu hören.