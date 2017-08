Grenzach-Wyhlen Handwerker- und Gewerbeverein: Erlebniseinkauf in der Gartenstraße

Die Gartenstraße im Ortsteil Wyhlen wird am Freitag, 13. Oktober zu einer autofreien Einkaufs- und Erlebnismeile

Grenzach-Wyhlen – Aktionsstände, Musik und ein Gewinnspiel: Auch in diesem Jahr lässt sich der Handwerker- und Gewerbeverein Grenzach-Wyhlen wieder einiges einfallen, um die Geschäfte vor Ort zu präsentieren: Am Freitag, 13. Oktober, von 14 bis 20 Uhr, verwandeln Ladenbesitzer und Handwerker die Gartenstraße im Ortsteil Wyhlen in eine autofreie Einkaufs- und Erlebnismeile.

„Ziel ist es, das Ortszentrum zu beleben und den Leuten zu zeigen, was die Läden vor Ort alles zu bieten haben“, sagt Joachim Schlageter, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins Grenzach-Wyhlen. Das sei gerade mit Blick auf den Trend, immer häufiger im Internet zu bestellen, wichtig. Im Gegensatz zur Gewerbeschau, die alle fünf Jahre in der Hochrheinhalle stattfindet – die nächste ist für 2018 geplant –, soll so „kurz und knackig“ das Angebot vor Ort präsentiert werden, wie es Schlageter ausdrückt. Der Erlebniseinkauf wird im Wechsel in den beiden Ortsteilen veranstaltet, in Wyhlen findet er bereits zum fünften Mal statt.

Damit die „autofreie Einkaufs- und Erlebnis-Meile“, wie es auf den gelben Plakaten des Gewerbevereins heißt, auch wirklich autofrei ist, sind die Gartenstraße und Teile der Straße In den Abtsmatten am Tag der Veranstaltung von zehn bis 24 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Die Festmeile ist dann von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Neben den Läden vor Ort ergänzen auch Firmen von außerhalb die Veranstaltung. Ortsansässige Gastronomen sorgen außerdem dafür, dass die Besucher ordentlich verpflegt werden. „Bisher haben wir 25 Anmeldungen von Betrieben, die teilnehmen möchten“, sagt Schlageter. Gerne nehme er weitere Anmeldungen entgegen, übrigens auch von Firmen, die nicht dem Gewerbeverein angehören. Schlussendlich rechnet er mit 30 bis 35 teilnehmenden Unternehmen. Was die Besucher angeht hofft Schlageter, wie in den vergangenen Jahren, auf rund 2500 Menschen. Dazu müsse natürlich auch das Wetter mitmachen.

Als Anreiz für die Besucher gibt es, neben einem Rahmenprogramm aus Musik und Tanz, das bislang aber noch nicht endgültig feststeht, und den Aktionsständen der Händler, wieder ein Gewinnspiel. In den Wochen vor dem 13. Oktober liegen in den Geschäften in Grenzach-Wyhlen Flyer aus, die ein abtrennbares Los enthalten. Dieses Los kann bei der Festmeile abgegeben werden, am Abend werden dann die Gewinner gezogen. Da die Lose nicht mit Namen, sondern mit Nummern versehen sind, sollten die Teilnehmer bei der Ziehung vor Ort sein.

Die Preise werden von den teilnehmenden Unternehmen gestellt und können sich sehen lassen. „Es gibt unter anderem ein Fahrrad und einen Reisegutschein zu gewinnen“, sagt Schlageter und ergänzt: „Wir wollen lieber weniger, dafür aber große und attraktive Preise.“

Unternehmen, die an der Einkaufsmeile teilnehmen möchten, wenden sich an Joachim Schlageter, Vorsitzender des Gewerbevereins, Mail: jschlageter@issler-puetz.de, t 07624/9800 50, oder an Petra Schlegel vom Spielzüg-Lädeli, Telefon 07624/72 72.