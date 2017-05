Grenzach-Wyhlen Hafen in Birsfelden feiert 75-jähriges Bestehen

Tausende Besucher waren am Wochenende beim Jubiläumsfest. Ausstellungen informierten über den wichtigen Umschlagplatz für Flüssiggüter wie Öl oder auch Metalle und Container. Ein kleiner Zwischenfall mit Ammoniak ließ das Rheintaxi kurz stillstehen.

Grenzach-Wyhlen/Birsfelden – Sicherlich ist das 75-jährige Bestehen des Hafens in Birsfelden auch ein Grund für die deutschen Nachbarn, dort einmal vorbei zu schauen. Daher gehörten beim Hafenfest am Wochenende zu den Tausenden Besuchern auch etliche Gäste vom nördlichen Rheinufer. Die kostenlose Fährverbindung über den Fluss wurde rege genutzt, ein Basler Rhytaxi war für diesen Zweck im Einsatz.

Am Sonntag kam das Pendelschiff wegen eines Ammoniak-Austritts zwischenzeitlich zum Stillstand. Gegen 11.40 Uhr trat das Ammoniak bei einer benachbarten Firma aus, so die Polizei auf Nachfrage am Sonntag. Abgesehen von der Geruchsbelästigung habe keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden. Allerdings, so die Beobachtung einer Wyhlerin, seien viele Besucher auf ihren Rheinseiten gestrandet. Sie sei über die Schwarzwaldbrücke geleitet worden.

Für die Besucher aus Südbaden war sicherlich weniger das Volksfest mit den Fahrgeschäften das Ziel, sondern vielmehr die hafenspezifische Ausstellung. An den Kais hatte eine Vielzahl von Schiffen festgemacht, die sonst selten oder gar nicht hier zu sehen sind. Blickfang war zweifellos das leistungsfähige Schub-, Schlepp- und Bugsierschiff „Wild Maa“. Unentwegt erklommen Gäste den hochgelegenen Steuerstand und ließen sich vom Personal die moderne Technik erklären. Allein mit dem Kran lassen sich bei kurzer Ausladung bis zu 14 Tonnen heben.

Vom neuen Schubschiff stiegen fast alle Besucher gleich hinüber auf das Feuerlöschboot, das normalerweise im Oberwasser des Kraftwerkes Birsfelden in Bereitschaft festgemacht hat. Einen sehenswerte Einblick in die Geschichte des Birsfelder Hafens vermittelte eine Fotoausstellung im Frachtraum des historischen Motorschiffs „Willi“.

Ebenso begehrt waren die Erklärungen auf den beiden modernen Massengutschiffen „Kies Ueli“ und „Schwägalp“, beide sind im täglichen Wechsel auch vom Grenzacher Rheinufer aus zu beobachten. Sie transportieren mit einer Fahrt jeweils 1170 Tonnen Kies aus dem mittelbadischen Otmarsheim nach Birsfelden. Der Birsfelder Hafen ist derzeit der leistungsfähigste der drei in den Basler Rheinhäfen zusammengeschlossenen Anlagen. Im vergangenen Jahr wurden hier mehr als zwei Millionen Tonnen Güter umgeschlagen.

Birsfelden ist spezialisiert auf Flüssiggüter wie Öl aber auch auf Metalle und Container. Die meisten der hier entladenen Schiffe kommen aus Rotterdam und Antwerpen, Containerschiffe überwiegend aus Duisburg. Das Hafenfest stellte auch sehr deutlich die Verbindung mit den übrigen logistischen Partnern dar, so waren Verladeanlagen zur Eisenbahn und zum Straßentransport zu besichtigen. Spezialfahrzeuge der Feuerwehr zeigten die Vorbereitung auf mögliche Havarien im Hafenbereich.

Seit jeher ist der Hafenbetrieb eng mit den Nachbarn am nördliche Rheinufer verbunden. In den zurückliegenden Jahren konnte der unvermeidliche Hafenlärm etwas verringert werden, so dass die Bewohner in Grenzach zeitweise, vor allem abends und an Sonntagen, weniger damit belastet sind. Dennoch lässt sich in diesem komplexen Wirtschaftsgebiet mit rund 40 angesiedelten Firmen Lärm nicht vermeiden. Neben dem eigentlichen Dröhnen von Pumpen und Motoren kommt es häufig zu Schuttgeräuschen, vor allem bei der Metallverladung. Für die Schweiz sind die Basler Rheinhäfen wichtige Verkehrsdrehscheibe, immerhin zwölf Prozent aller Importe gelangen über den Rhein ins Land. Derzeit betreibt die Schweiz 64 Güterschiffe, der größte Teil davon sind Tanker, die meisten Schiffe unter fremder Flagge kommen aus den Niederlanden. In den vergangenen Jahren begann die weitere Spezialisierung der drei Hafenareale in Basel. Nachdem der alte Stadthafen St. Johann geschlossen wurde, begann die Neuausrichtung der übrigen Standorte. Um den bestehenden Anschluss der Häfen Birsfelden und Muttenz (Auhafen) an das Bahnnetz zu stabilisieren, wird bis 2020 ein neues Verbindungsgleis zum Rangierbahnhof Muttenz gebaut.

Größtes Projekt der Basler Rheinhäfen ist das trimodale Terminal, das im Norden unmittelbar an der Landesgrenze zum Rangierbahnhof Basel/Weil errichtet wird, dort entsteht ein neues Hafenbecken, das speziell für den Containerumschlag von Schiffen auf Waggons ausgelegt wird. Die Containerschifffahrt nach Birsfelden ist nicht im üblichen Maße möglich, weil wegen der geringen Durchfahrtshöhe der Mittleren Brücke nur drei Container übereinander auf einem Schiff gestapelt werden können. Zum Hafenfest war auch dieses Bauvorhaben mit einem Infostand vertreten, denn daraus werden sich weitere Strukturänderungen in Birsfelden ergeben.