vor 4 Stunden sk Grenzach-Wyhlen Gruppe randaliert in der Jacob-Burckhardt-Straße und Basler Straße

Möglicherweise unter Cannabiseinfluss lief eine Gruppe am frühen Sonntagmorgen auf der Fahrbahn der Jacob-Burckhardt-Straße Basler Straße in Grenzach umher, hielt vorbeifahrende Autos an und randalierte.