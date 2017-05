Grenzach-Wyhlen Großeinsatz: Ammoniakaustritt spät gemeldet

Nicht zufrieden ist Alessa Mutter, stellvertretende Ordnungsamtsleiterin von Grenzach-Wyhlen, mit dem Informationsfluss über den Ammoniak-Austritt am Sonntag bei der Alternativ-Energie-Birsfelden (AEB)

Grenzach-Wyhlen (vep) Nicht zufrieden ist Alessa Mutter, stellvertretende Ordnungsamtsleiterin, mit dem Informationsfluss über den Ammoniak-Austritt am Sonntag. Erst zwei Stunden nach dem Austritt des ätzenden Gases wurde die sogenannte Trinat-Meldung abgesetzt und wegen einer technischen Panne im Führungs-und Lagezentrum Freiburg wusste die Gemeinde erst gegen 15.30 Uhr über den Vorfall Bescheid.

Laut einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft ging um 11.40 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Schweizer die Meldung ein, dass in einem Gebäude der Alternativ-Energie-Birsfelden (AEB), die ihren Sitz auf der Kraftwerkinsel hat, Ammoniak ausgetreten war. Nach ersten Erkenntnissen drang eine unbekannte Menge Gas aus einem Kälteraum aus, ein Teil gelang durch einen Kamin ins Freie.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus, neben Polizei und Feuerwehr waren die sogenannte ABC-Feuerwehr (zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren), der Gewässerschutz Basel-Landschaft und der Gemeindeführungsstab Birsfelden im Einsatz. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Vorfall, weil am Sonntag der Hafen Birsfelden sein 75-jähriges Bestehen feierte und hunderte Ausflügler das Geschehen mitbekamen. Das Fest selbst, so die Polizei, sei nicht beeinträchtigt gewesen; allerdings wurde die Kraftwerkinsel bis etwa 17 Uhr gesperrt und die dort befindlichen Besucher „von der Insel geleitet“. Die laufend durchgeführten Messungen ergaben laut Polizei, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden habe.

Wie genau es zu dem Austritt gekommen ist, steht noch nicht fest. „Aktuell arbeitet die Spurensicherung den Vorfall auf“, erklärt ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft am Montag auf Nachfrage. Bis die Ursache geklärt ist, kann es Wochen dauern. Die AlarmierungErst zwei Stunden nach dem Austritt wurde die Trinat-Meldung abgesetzt. Sie ist Teil der Alarmierungskette bei Störfällen und geht an deutsche, schweizerische und französische Einsatzzentren.

Ein Umstand, den Alessa Mutter „komisch“ findet. „Wäre wirklich etwas passiert, wäre das sehr spät gewesen.“ Der Polizeisprecher dazu: „Wir mussten erst den Sachverhalt klären, also was effektiv passiert ist, bevor wir die Nachbarn informierten.“ Auch um 14 Uhr wusste die Gemeinde jedoch noch nichts. In der Regel läuft es so: Übers Wochenende hat immer ein Mitglied der sogenannten Schadensleitung der Gemeinde Bereitschaftsdienst. Über eine Notfallnummer kann das Führungs- und Lagezentrum in Freiburg den Diensthabenden erreichen. „Das hat aber wohl wegen einer technischen Panne nicht funktioniert.“ Deshalb habe Freiburg alle hinterlegten Telefonnummern abgeklappert – und landete schließlich bei Bürgermeisterstellvertreterin Ulrike Ebi-Kuhn, die umgehend Mutter informierte. Da war es 15.30 Uhr.

„Wir haben uns dann im Rathaus getroffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.“ Da die BZ bereits eine Stunde früher auf ihrer Facebookseite über den Vorfall berichtete, habe man auf die gemeindeeigene Homepage eine Nachricht gestellt, um über eventuelle Geruchsbelästigungen zu informieren. „Da der Wind aus Richtung Nord/Nord-Ost blies, hat man bei uns kaum etwas mitbekommen.“ Mutter möchte den „unglücklichen“ Ablauf aufarbeiten. „In der Regel funktioniert das System aber gut“, versichert sie.

Ammoniak

Ammoniak ist eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff (Formel NH3). Es ist ein stark riechendes, farbloses, wasserlösliches und giftiges Gas, das zu Tränen reizt und erstickend wirkt. Es hat einen stechenden Geruch. In der Region kam es in der Vergangenheit immer wieder mal zu Ammoniak-Austritten, die in den allermeisten Fällen nur eine Geruchsbelästigung nach sich zogen. Einen großen Störfall gab es etwa 2005 bei Degussa (heute Evonik) in Rheinfelden. Eine Mitarbeiterin musste wegen Atemwegsreizungen behandelt werden, auch einige Bürger meldeten Symptome. Im Februar 2016 sorgte ein anderer Stoff für Aufsehen und dicke Luft: Bei den Aufräumarbeiten nach einem Chemieunfall der Firma Rohner Chem in Pratteln war das ebenfalls giftige Ethaniol ausgetreten. Der gasartige Geruch mit fieser Knoblauchnote war bis Lörrach zu riechen und veranlasste sogar das Innenministerium in Stuttgart zu einer Radiodurchsage. Eine Gefährdung bestand jedoch nicht.