Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlener Node-Chaode blickt wieder nach vorne

Große Freude bei der Node-Chaode: Die Guggenmusik kann sich über steigende Mitgliederzahlen freuen. Für seine Probenarbeit sucht der Verein aber noch ein neues Domizil.

Die Grenzacher Guggenmusik Node-Chaode, die in zwei Jahren ihren 35. Geburtstag in neuem Häs feiern wird, ist auf dem besten Weg, sich zu regenerieren und zu neuer Spielfähigkeit auf hohen Niveau zurück zu finden.

Zahlreiche Austritte von Aktivmitgliedern haben dem Verein in der Vergangenheit zu schaffen gemacht. Dass dieser Weg zurück zur Spielstärke und einem aktiven Vereinsleben nicht selbstverständlich sei, berichtete Vorsitzender Michael Häusel zur Hauptversammlung. Er verwies auf zahlreiche Austritte aus dem Aktivkader, sodass nicht nur die Spielfähigkeit massiv in Mitleidenschaft gezogen worden sei, sondern auch zahlreiche Posten in der Vereinsführung nicht mehr besetzt werden konnten.

Für die Probenarbeit suchen die Guggenmusiker künftig in Grenzach-Wyhlen ein neues Probenlokal. In seinem Jahresrückblick zog Christian Förster trotz aller Herausforderungen eine positive Bilanz. Gut besuchte Proben und der Gewinn neuer Aktivmitglieder hätten dazu geführt, dass man auch spielerisch das Publikum mitreißen konnte. Insofern erinnerte Förster an zahlreiche Auftritte während der zurückliegenden Fasnachtssaison, wie im schweizerischen Aesch sowie beim Carnaval im elsässischen Kembs. Weniger gut besucht sei hingegen der Slowup gewesen, der dem Regen zum Opfer gefallen sei.

In Bezug auf die Geselligkeit und die Kameradschaft innerhalb der Clique berichtete Förster von einem gelungenen Hüttenwochenende auf dem Zeller Blauen. Kassiererin Marianne Müller dankte für zahlreiche Spenden, die der Guggemusik zugingen und plädierte an alle sie auf der Suche nach einem neuen Probenlokal in Grenzach-Wyhlen zu unterstützen. Derzeit probt die Guggemusik noch in einem angemieteten Domizil in Herten. Voll des Lobes über die neu gewonnenen Mitglieder und die Arbeit der Vereinsführung war Ehrenmitglied Jochen Neubauer. Er sagte, dass es eine großartige Leistung aller gewesen sei, nach einem so immensen Personalrückgang, den Node-Chaode neues Leben einzuhauchen.

Wahlen

Stellvertretende Vorsitzende Karin Neubauer; Zweiter Kassierer Lutz Ebert; Zweiter Musikchef August Dunker; Aktivbeisitzer Regina Wendel; Passivbeisitzer Jochen Neubauer; Kassenprüfer Roland Kralisch. Melanie Rütten fungiert künftig als stellvertretende Tambour-Majorin.