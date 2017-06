Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen gedenkt eines schrecklichen Ereignisses

1941 wurde der polnische Zwangsarbeiter Waldislaw Wielgo 1941 von Nazis hingerichtet – weil der 25-Jährige ein Grenzacherin liebte. Ein Stein erinnert nun an die Ermordung des Zwangsarbeiters dort, wo Wielgo an der früheren 'Polenbuche' gehängt wurde.

Dort, wo früher die sogenannte Polenbuche stand, erinnert jetzt ein Gedenkstein an die Ermordung des polnischen Zwangsarbeiters Waldislaw Wielgo durch Schergen des Dritten Reichs. In Erinnerung an den polnischen Zwangsarbeiter Wladislaw Wielgo, der im Dritten Reich wegen eines ‚sittlichen Vergehens‘ erhängt wurde, errichtete die Gemeinde einen Gedenkstein am Ort der Hinrichtung.

Der 25-jährige Wielgo hatte eine Beziehung mit der Grenzacherin Berta L., wofür polnischen Zwangsarbeitern die Todesstrafe drohte. Wielgo wurde an der sogenannten ‚Polenbuche‘ am Waldrand nahe der Straße ‚In den Talmatten‘ erhängt. Der Ast, an dem er erhängt wurde, brach Jahre später ab und 2012 musste der erkrankte Baum gefällt werden.

Zeitzeuge Erhard Richter erinnerte sich bei der Einweihung am Mittwoch an den Tag der Hinrichtung. Als 14-Jähriger stand er gegenüber des Rathauses. „Unter den Anwesenden herrschte großes Entsetzen, als ein offener Wagen unterhalb des Rathauses anhielt und darin zwischen zwei SS-Leuten der mit Handschellen gefesselte Wladislaw Wielgo saß“, erzählte Richter. Das Schlimmste für ihn war, dass man an dem Verurteilten einen Wagen mit dem Sarg vorbei fahren ließ. Richter lief erschüttert nach Hause.

Die Hinrichtung sollte beim heutigen Hochbehälter in der Talmattenstraße stattfinden, stieß aber auf eine so große Ablehnung in der Bevölkerung, dass der Hinrichtungsplatz verlegt wurde, so Richter. Er berichtete, dass sogar der NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinrich Brod gegen das Urteil Einspruch erhob, und der Grenzacher Bürgermeister Fritz Philipp und der Wyhlener Bürgermeister Heribert Mutter der Hinrichtung fernblieben, wofür sie von Amts wegen gerügt und wenig später eingezogen wurden.

Die 1908 geborene Berta L. wurde nach der Denunziation verhaftet und in Untersuchungshaft ins Lörracher Gefängnis gesteckt. „Am Tag der Hinrichtung stellte die SS sie auf die Kreuzung beim Gasthaus zum Ziel, wobei ihr eine Tafel umgehängt wurde, auf der stand: Ich habe mit einem Polen verkehrt“, so Richter. Bis Kriegsende kam Berta L. ins brandenburgische Konzentrationslager Ravensbrück. Geschwächt kehrte sie 1945 zu ihrem Bruder nach Wyhlen zurück.

Helmut Bauckner, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, führte aus, dass im Verein schon länger über den Umgang mit dem Ort nachgedacht worden war. „Als mir Willi Halfter mitteilte, er habe ein Stück Holz von dem besagten Baum sozusagen gerettet, war schnell klar, dass dieses in entsprechender Form verwendet werden soll.“ Das Holzstück ist neben einer Metallplatte, die an Wielgos Schicksal erinnert, auf einem Granitstein angebracht.

„An dieser Stelle sollte, so das Ziel von Gemeinde und Verein für Heimatgeschichte, ein würdevoller Ort des Gedenkens und der Erinnerung entstehen, an Wladislaw und Berta, aber letztlich auch an alle Opfer von Krieg, Terror, Gewaltherrschaft, Flucht und Vertreibung“, erklärte Bürgermeister Tobias Benz, der ausführte, dass die Antwort auf den Zweiten Weltkrieg das „Friedensprojekt Europa“ war.

„72 Jahre leben wir nun in Europa in Friede und Freiheit. Es ist die längste Friedensperiode in Europa nach Jahrhunderten voller Kriege und Konflikte.“ Benz erinnerte an die historische ‚Nie wieder‘-Rede des ehemaligen israelischen Präsidenten Schimon Peres im Deutschen Bundestag 2010, als sich dieser gegen jede Form der Rassenlehre aussprach. „Möge dieses ‚Nie wieder‘ die zentrale Botschaft sein, die von dem Gedenkstein für Wladislaw und Berta und der abscheulichen Tat jenes 26. August 1941 ausgeht.“