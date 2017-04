Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen besticht mit einem verblüffenden Artenreichtum

Bei einer Fachtagung über Biodiversität (Artenreichtum) informieren Wissenschaftler über die Vielfalt an Pflanzen und Tieren in der Doppelgemeinde. Das Dreiländereck gilt aufgrund seiner Lage als "Drehscheibe" für neue Tier- und Pflanzenarten. Viele eingewanderte Arten treten nämlich in dieser Region zuerst auf.

Die Gemeinde und ihre Umgebung gehören zu den artenreichsten Regionen Deutschlands. Wissenschaftler und ehrenamtliche Naturschützer trafen sich am Samstag zu einer Fachtagung, um neueste Erkenntnisse darüber auszutauschen. Axel Ssymank vom Bundesamt für Naturschutz ordnete den südwestliche Dinkelberg als einen der wertvollsten Hotspots der Artenvielfalt ein.

Insgesamt gibt es in Deutschland 30 solcher Brennpunktregionen, die sich durch außergewöhnlichen Reichtum in Flora und Fauna auszeichnen. „Auch innerhalb des Hotspots Nr. 6, der den Südschwarzwald samt Wutach- und Albregion umfasst, fällt der südwestliche Dinkelbergs nochmals auf,“ beschrieb Ssymank.

Diese Hänge weisen submediterranen Charakter auf, was zur Ansiedlung von Tieren und Pflanzen führt, die eigentlich gar nicht zum Großraum gehören. Seit 2008 wurden durch etwa 25 Wissenschaftler und 30 ehrenamtliche Feldassistenten auf detaillierte Untersuchungen zum Pflanzen- und Tierbestand vorgenommen. Über mehre Jahre waren Malaisefallen aufgestellt, um vor allem Insekten für die genaue Analyse einzufangen.

„Der Klimawandel macht sich an dieser exponierten Stelle besonders bemerkbar,“ erklärte Ssymank. So verlängerte sich die Vegetationsperiode bereits seit 1990 um etwa zehn Tage. Seitdem gibt es im Jahreslauf in Grenzach-Wyhlen weniger Frost- und mehr Hitzetage. Eine wissenschaftliche Prognose sagt für die Zeit nach 2026 eine Zunahme der Sommertage auf nahezu 60 pro Jahr voraus.

Dies wird zu erheblichen Veränderungen des gesamten Biotop- und Ökosystems führen. Ursache dafür sind auch die durch die Burgunder Pforte aus Südwesten sowie durch das Hochrheintal aus Osten einströmenden Luftmassen. Beide Richtungen erweisen sich inzwischen als wichtige Wanderwege für Insekten, die wegen veränderter Bedingungen anderorts ihre Lebensräume verlassen. Deshalb gilt die Gegend um das Grenzacher Horn als Drehscheibe für Einwanderungen neuer Tierarten nach Deutschland. Außerdem bietet der Südhang de Dinkelbergs mit seinen Höhenstufen vielfach gestaffelte Lebensbedingungen, so dass sich viele bisher hier nicht ansässige Arten ansiedeln können.

Bisher kaum bekannte Vielfalt

In ein Programm zur Erfassung der Artbestände ist auch die Untersuchung am Südwesthang des Dinkelbergs eingeordnet, weil bereits damals bekannt war, dass hier die ohnehin schon riesige Vielfalt durch Einwanderungen weiter vergrößert wird. Die im Laufe mehrerer Jahre in 44 Malaisefallen eingefangenen Insekten wurden unter Leitung von Dieter Doczkal von der zoologischen Staatssammlung in München untersucht. Dabei konnten zahlreiche Arten erstmals für Deutschland nachgewiesen werden, zum Beispiel eine Nistfliege, die bisher nur in Ungarn gefunden wurde oder Faulfliegen, deren Vorkommen bisher auf Andorra in den Pyrenäen begrenzt war.

Nachgewiesen wurde auch, dass 57 der insgesamt 64 Arten von Taufliegen hier leben. Die Erfassung belegt außerdem 650 Käferarten für den Dinkelberg. Bei den Vogelbeständen wurden die außerhalb des eigentlichen Untergangsgebietes gelegenen Vorkommen am Altrhein und auf dem Tüllinger zwischen Lörrach und Weil einbezogen. Sämtliche Untersuchungsergebnisse wurden in einer wissenschaftlichen Dokumentation zusammengefasst. Die Herausgabe dieser mehr als 900 Seiten umfassenden Schrift übernahm das im ostthüringischen Altenburg ansässige Naturkundemuseum Mauritianum, das Buch wurde am Samstag erstmals an die Mitarbeiter der wissenschaftlichen Untersuchung ausgegeben. Das auch für Heimatfreunde und Naturkenner interessante Werk führt sämtliche auf der Gemarkung Grenzach-Wyhlens nachgewiesenen 4328 Tier- und Pflanzenarten auf.

Aus den Untersuchungen ergab sich, dass 33 Arten seit 1979 erstmals in Deutschland hier auftraten, 80 erstmals in Baden-Württemberg. Axel Ssymank bewertete den südwestlichen Dinkelberg für Deutschland als außerordentlich vielfältig und bedeutsam.

Heinz Intveen dankte als Stellvertreter des Bürgermeisters für die wissenschaftliche Arbeit. Für die Gemeinde sei es wichtig, diese Einzelheiten zu kennen, um langfristig Entscheidungen zu treffen, die die Artenvielfalt nicht gefährden.