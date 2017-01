Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen bei 36. Regiomesse in Lörrach

Grenzach-Wyhlen bei 36. Regiomesse in Lörrach

Imagepflege im Mittelpunkt: Der HGV traf sich zu einer Informationsveranstaltung mit Vertretern der Messe und der Gemeinde. Drei neue Teilnehmer bekunden bereits Interesse für die überregionale Veranstaltung im März in Lörrach.

Die 36. Regiomesse im März 2017 in Lörrach wirft bereits ihre Schatten voraus. Der Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) traf sich noch im alten Jahr im Restaurant Eckert zu einer ersten Informationsveranstaltung mit Vertretern der Messe und der Gemeinde, um die Auftritte miteinander abzustimmen.

Joachim Schlageter freute sich als Vorsitzender des HGV, dass ein Teil der „alten Hasen“ ihre Teilnahme bereits fest zugesagt haben, es aber gleichzeitig auch neue Interessenten gibt, die erstmals einen Messeauftritt bei der beliebten Regiomesse in Betracht ziehen. Erstmals möchte die Gemeinde auch einen Teil des eigenen Standes tageweise für Unternehmen aus dem Ort kostenlos zur Verfügung stellen. „Das Platzangebot ist allerdings begrenzt, und wir können je nach Bedarf etwa drei mal drei Meter von unserem Stand jeweils für einen Tag abgeben“, so Silke d’Aubert, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde zuständig ist. Bisher haben bereits drei Teilnehmer ihr Interesse an diesem Angebot bekundet. Mehrere örtliche Unternehmen überlegen allerdings auch, sich gemeinsam einen Stand zu mieten und diesen dann aufzuteilen oder im Wechsel zu betreiben.

Thomas Platzer, Geschäftsführer der Messe Lörrach Gesellschaft, freute sich über das erneut große Interesse von Seiten des Grenzach-Wyhlener Handels und Gewerbes. Er wies darauf hin, dass die Preise für die Messestände auch 2017 nicht angehoben würden. Intensiv diskutierten die Teilnehmer ihre bisherigen Messeerfahrungen. Alle waren sich einig, dass mit den bisherigen Messeauftritten stets Neukunden geworben und gewonnen sowie neue Aufträge generiert werden konnten. Problematisch fanden nur immer wieder Unternehmer die lange Dauer der Regiomesse – in diesem Jahr vom 18. bis 26. März. Nicht jeder Firma fällt es leicht, die Messe so lange zu besetzen und das Personal im eigenen Betrieb derweil zu kompensieren.

Dennoch möchte man die positiven Messe-Effekte nutzen, weshalb Aufteilmodelle und Kooperationen immer wieder angedacht werden. Die Gemeinde nutzt die Regiomesse auch, um Imagepflege zu betreiben. Geplant ist darum wieder ein „Grenzach-Wyhlen Gewinnspiel“ mit Preisen, die vom HGV gesponsert werden. Auch die Gemeinde möchte im Vorfeld auf Facebook, im Internet und im Gemeindeblatt Werbung für den Messeauftritt machen. Im Anschluss gab es noch weitere interessante Diskussion über die Situation der Gewerbetreibenden in Grenzach-Wyhlen mit der neuen Mitte in beiden Ortsteilen und der Frage, ob durch die Umgehungsstraße eventuell Laufkundschaft wegbleiben könnte.

Wer Interesse am Angebot der Gemeinde hat, kann sich per E-Mail (presse@grenzach-wyhlen.de) oder unter Telefon 07624/322 07 melden.