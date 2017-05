vor 11 Stunden SK Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen: Verfolgungsfahrt von der Schweiz nach Deutschland – flüchtendes Auto verunglückt

Mit weit über 100 km/h fuhr am frühen Samstagmorgen ein Auto vom Grenzübergang Grenzacherhorn bis zum Kreisel Rheinfelder Straße/L 139 in Wyhlen. Erst dort wurde die Raserfahrt gestoppt, weil der flüchtende Fahrer in eine Mauer krachte.