Grenzach-Wyhlen Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht "Im Gleusen"

Nach einem Unfall auf dem Hiebermarkt-Parkplatz kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Unfallflucht. Zeugen gesucht.

Grenzach-Wyhlen – Zu einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Straße "Im Gleusen" bittet die Polizei um Hinweise. Zwischen 16 Uhr und 16.24 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren einen auf dem "Hieber-Parkplatz" abgestellten blauen VW Caravelle an der mittleren, rechten Schiebetüre. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der VW stand zum Unfallzeitpunkt von der Einfahrt her in der ersten, rechten Parkreihe, dritte oder vierte Parkbucht. Daneben soll ein rot-weißer Lastwagen, 7,5 t, geparkt gewesen sein. Nach Spurenlage könnte die Beschädigung durch überstehende Ladung verursacht worden sein. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen in Verbindung zu setzen (Telefon 07624/989 00).