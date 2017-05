Grenzach-Wyhlen Grabsteine müssen sicher stehen

Jedes Jahr werden in Grenzach-Wyhlen die Grabesteine auf ihre Standfestigkleit hin überprüft.

Grenzach-Wyhlen (dor) Das Wetter spielt mit. Jutta Ibert von der Friedhofsverwaltung ist als erste auf dem Wyhlener Friedhof. Bald kommen weitere Leute dazu, zwei Mitarbeiter des Gartenbaubetriebs Blubacher, Steinmetz Dirk Wucherpfennig mit einem Mitarbeiter und zwei Vertreter der Genossenschaft der Badischen Friedhofsgärtner. Sie alle waren am Mittwochnachmittag auf den beiden Friedhöfen unterwegs, um die Standfestigkeit der Grabsteine zu testen.

Einmal jedes Jahr, so schreibt es die Unfallverhütungsvorschrift vor, wird die Standfestigkeit der Grabsteine getestet. Landläufig heißt das „Rüttelprobe“, aber Ralf Schreck von der Genossenschaft erklärt gleich, dass nicht gerüttelt wird. Alle Grabsteine mit einer Höhe von mindestens 70 Zentimetern werden nach Augenschein geprüft und in einer Höhe von 1,20 Metern in eine Richtung für ein paar Sekunden mit zunehmendem Druck belastet. Bewegt sich etwas? Ist der Grabstein vielleicht sogar bedroht, umzukippen? „Wenn sich jemand zum Beispiel nach der Grabpflege an einem Grabstein hochzieht, der nicht feststeht, kann es zu Unfällen kommen“, sagt Schreck. Es sei sogar schon zu Todesfällen auf Friedhöfen gekommen.

Jutta Ibert denkt auch an die Gefahr für kleine Kinder, die sich vielleicht an einen Grabstein lehnen. Kippt der auf jemanden, wären schwere Verletzungen vorprogrammiert. Leichtere Grabsteine haben ein Gewicht von 200 Kilogramm, die großen Grabsteine für die Familiengräber können bis zu 1000 Kilo wiegen. Immer nach der Frostperiode finden die Begehungen in Grenzach und Wyhlen statt.

„Durch Frost kann die Zementierung zwischen Betonfundamentband und Grabstein beschädigt werden“, erklärt Jutta Ibert einen möglichen Grund für eine Lockerung des Grabsteins. Ebenfalls typisch ist, dass nach fünf bis zehn Jahren die Sargdeckel einbrechen und es dann zu einer deutlichen Absenkung des Grabes kommt.

Dass ein Grabstein schief steht oder wackelt, heißt aber noch lange nicht, dass er umfallen wird. Steinmetz Dirk Wucherpfennig hat ein spezielles Gerät dabei, mit dem die Standfestigkeit digital gemessen werden kann. Gibt das Prüfdruckgerät Entwarnung, bleibt das Wackeln des Grabsteins ohne Folgen. Stellt man aber mit dem Gerät eine Standunsicherheit fest, bekommt der Grabstein einen Aufkleber mit Warnhinweis.

Der Eigentümer wird angeschrieben und erhält die Aufforderung, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass der Stein wieder standfest wird. Aber es gibt auch noch einen dritten Fall: Bei Grabsteinen, die eine gefährliche Neigung aufweisen und die eine mögliche Bedrohung sein könnten, kommen alle Tester zusammen und überlegen gemeinsam, wie man vorgeht. „Letzter Schritt wäre es, den Grabstein umzulegen“, erklärt Schreck, wobei man natürlich versuche, den Stein nicht zu beschädigen.

Insgesamt 3200 Grabstellen sind an dem Nachmittag zu prüfen. Jutta Ibert protokolliert bei dieser Gelegenheit auch gleich Gräber, die sich in „desolatem Pflegezustand“ befinden oder die sonst nicht der Friedhofssatzung der Gemeinde entsprechen. Zum Beispiel darf ein Grab nicht mit Kies abgedeckt werden. Ein paar davon gibt es trotzdem.

Der Rundgang läuft schneller als erwartet ab. Nur maximal zehn Prozent der Grabsteine seien jedes Jahr nicht standsicher, betont Ibert. Bei der großen Zahl an Teilnehmern, die von Stein zu Stein gehen, kurz drücken und dann weiterziehen, braucht es keine drei Stunden, bis alle getestet sind. Jetzt werden die Schreiben an die Nutzungsberechtigten der Grabstellen verschickt.

Die Liegezeit auf den Friedhöfen Grenzach-Wyhlens beträgt 20 Jahre. Laut Jutta Ibert ist es für einen Nutzungsberechtigten sehr wahrscheinlich, innerhalb dieser 20 Jahre mindestens einmal ein Schreiben wegen der Standsicherheit eines Grabsteines zu bekommen.

Am Vormittag waren Schreck und sein Kollege Simon Dopicay schon in gleicher Mission auf den Weiler Friedhöfen unterwegs. „Weil es nur eine Frostphase gab in diesem Winter war relativ wenig zu beanstanden“, meint Schreck.