Grenzach-Wyhlen Golf-Fahrer reagiert auf Hupzeichen mit ausgestrecktem Mittelfinger

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte zu einem Vorfall am Samstagmorgen auf der B 34 in Grenzach-Wyhlen.

Zu einem Vorfall am frühen Samstagmorgen, 8. Juli, auf der B34 (Lörracher-/Basler Straße) sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte.Gegen 5.30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem offenen roten BMW Cabriolet die Lörracher Straße in Wyhlen in Richtung Basel. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle wurden er sowie ein weiterer, hinter ihm fahrender dunkler BMW X3 oder X5, von einem schwarzen Golf mit hoher Geschwindigkeit überholt.Da an dieser Stelle die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt ist, gab der BMW-Fahrer Hupzeichen, um den Golf-Fahrer auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Daraufhin scherte dieser direkt vor dem BMW Cabriolet ein und zeigte dessen Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger.Zudem bremste er stark ab, so dass auch der BMW-Fahrer abbremsen musste. Im weiteren Verlauf überholte der Golf-Fahrer nach der Baustelle Hornrain über den Bahnübergang "Am Rippel" hinweg einen weiteren Pkw mit hoher Geschwindigkeit.Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Grenzach-Wyhlen zu melden (07624/98900).