Grenzach-Wyhlen Glücksspiel ist in der Gemeinde rund um die Uhr möglich

900 000 Euro Vergnügungssteuer für Grenzach-Wyhlen. Das Geschäft brummt, daher gewinnt auch Sucht-Prävention an Bedeutung, damit aus dem Vergnügen keine Last wird.

Spielhallen und sogenannte Schankwirtschaften, in denen Geldspielautomaten zum Zocken einladen, scheint es immer mehr zu geben. Im vergangenen Jahr wurden mit Glücksspielautomaten rund 4,5 Millionen Euro umgesetzt, was 900 000 Euro an Vergnügungssteuer in die Gemeindekasse spülte. Aber wie viele Glücksspielautomaten verträgt eine Gemeinde wie Grenzach-Wyhlen?

Besonders in den vergangenen zwei bis drei Jahren hat sich gezeigt, dass sich immer mehr größere und kleinere Schankwirtschaften in der Gemeinde etablieren, in denen das Glücksspiel an Geldspielautomaten floriert. Jüngstes Beispiel ist ein bisheriges Bistro an der Klosterstraße, das zwar weiterhin als Schankwirtschaft firmiert, mittlerweile aber seine Fensterscheiben verdunkelt hat, um den Gästen im Inneren ungestört das Glücksspiel an Geldautomaten zu ermöglichen. Mittlerweile haben sich allein rund um den Kreuzungsbereich zum Rührberg und an der Lörracher-, beziehungsweise Rheinfelder-Straße eine Spielhalle und vier weitere Schankwirtschaften eingerichtet, wo dem Spiel an den Geldautomaten teilweise rund um die Uhr gefrönt werden kann.

Nach Auskunft der stellvertretenden Leiterin des Ordnungsamtes der Gemeinde, Alessa Mutter, laufen die Genehmigungsverfahren für Spielhallen über die Gaststättenbehörde des Landratsamts. Die Gemeinde müsse im Rahmen entsprechender Anträge lediglich eine Stellungnahme abgeben. Anders sieht es aus bei den Wirtschaften. War früher lediglich ein Glücksspielautomat erlaubt, wurde die Obergrenze vor einigen Jahren auf drei Automaten pro Gaststätte erhöht. Die Aufstellerlaubnis für diese Geräte vergibt das Amt für öffentliche Ordnung als örtliche Polizeibehörde. Es sei jedoch festgelegt worden, dass pro zwölf Quadratmeter Fläche nur ein Spielautomat aufgestellt werden darf, wobei in den Schankwirtschaften der Konsum von Getränken und gegebenenfalls auch von Speisen im Vordergrund stehen müsse.

Bald darauf kam es zu ersten Teilungen oder Anbauten an bestehende Gaststätten. Die Betreiber entwickeln zwei Gaststätten nebeneinander und stellen jeweils drei Automaten in jeden der Betriebe. In Grenzach-Wyhlen sind nur drei Spielhallen erlaubt Im Ordnungsamt wurde angefügt, dass der Zutritt in solche „Schankwirtschaften“ erst ab dem 18. Lebensjahr zulässig ist.

Im Übrigen seien in Grenzach-Wyhlen nur drei Spielhallen zulässig: das Playpoint in Wyhlen, das Flair am Grenzacher Bahnhof und Zip in der Baslerstraße in Grenzach. Alle übrigen Lokalitäten mit Geldspielautomaten seien mithin Schankwirtschaften. Für die örtlichen Spielhallen gebe es allerdings Übergangsfristen bis zum 30. Juni 2017. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sich die Betreiber erklären, ob sie weiterhin ihrem „Geldspiel-Gewerbe“ nachgehen wollen.

Das Landratsamt würde dann die weitere Zulässigkeit prüfen. Hintergrund ist, dass ab diesem Zeitpunkt die Spielhallen zu Schulen oder Kindergärten mindestens 500 Meter Abstand haben müssten. Das ist bei den Einrichtungen jedoch nicht der Fall. Ob Bestandsregelungen greifen, ist noch nicht geklärt.

Dass das Glücksspiel und etwaige Suchtgefahren auch in Grenzach-Wyhlen ein Thema ist, bestätigte auf Nachfrage auch der Leiter der Villa Schöpflin, Zentrum für Suchtprävention in Lörrach, Peter Eichin. Man sei diesbezüglich bereits mit der Gemeinde im Gespräch, so auch mit einigen Gemeinderatsfraktionen.

Das Zentrum für Suchtprävention widmet sich der Suchtvorbeugung. Ziel der Arbeit ist es, bedarfsgerechte, wirksame und nachhaltige Präventionsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche, Bezugspersonen und Multiplikatoren umzusetzen. In diesem Zusammenhang geht es jedoch auch um entsprechende finanzielle Ressourcen, um auch in Grenzach-Wyhlen präventiv mehr gegen Suchtgefahren wie auch die Spielsucht zu unternehmen.

Die FDP-Fraktion hatte für den Haushalt 2017 beantragt, einen Teil der durch die Vergnügungssteuer erzielten Einnahmen in die Spielsuchtprävention zu stecken. Eine große Mehrheit des Gremiums hatte das aber am vergangenen Dienstag abgelehnt.

Das Glücksspiel brachte der Gemeinde im Jahr 2016 rund 900 000 Euro an Vergnügungssteuer ein. Nach Auskunft von Karin Schöttler, stellvertretende Leiterin der Finanzverwaltung der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, waren es allein im Jahr 2016 nahezu 4,5 Millionen Euro, die in den Geldschlitzen der Grenzach-Wyhlener Automaten verschwunden sind. Für die Betreiber der Gaststätten offenbar ein gutes Geschäft. Die Anbieter von Spielautomaten gehen dabei mit bunten Werbeversprechen auf Besitzer von Schankwirtschaften zu. In einem Prospekt heißt es etwa: „Unter anderem bieten wir Ihnen besondere Multigame-Geldspielautomaten speziell für die Gastronomie mit umsatzstarken variablen Spielepaketen. Damit Ihre Kasse wieder stimmt.“

Informationen und Auskünfte von den Betreibern der Spielhallen und Schankwirtschaften waren bei der Recherche knapp gesät. Die meisten Beschäftigten der Einrichtungen sprachen der Presse gegenüber sofort ein Fotografieverbot für die Räumlichkeiten aus.