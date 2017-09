Grenzach-Wyhlen Gesundheitsversorgung: Die Gemeinde sucht nach Ärzten

Die Verwaltung der Doppelgemeinde Grenzach-Wyhlen sucht per Inserat einen weiteren Allgemeinmediziner für die rund 15 000 Einwohner.

Grenzach-Wyhlen – „Wir bieten Ihnen: gutes Arbeitsklima und nette Kollegen, garantierten Betreuungsplatz für Ihre Kinder und Hilfe bei der Wohnungssuche.“ Diese Stellenanzeige könnte von fast jedem Unternehmen stammen, annonciert hat aber die Gemeinde, um möglichst bald einen weiteren Allgemeinmediziner für ihre rund 15 000 Einwohner zu gewinnen.

In Wyhlen gibt es noch zwei Hausärzte. Noch. Denn Claus Albert wird zum Jahresende seine Praxis schließen, ohne einen Nachfolger gefunden zu haben. In Grenzach kümmern sich drei Allgemeinmediziner und eine Internistin um die Gesundheit der Bürger. Um eine wohnortnahe Versorgung in der Zuzugsgemeinde zu gewährleisten, sind das zu wenige, finden Rathauschef Tobias Benz, der Gemeinderat und auch die Ärzte selbst. Im vergangenen Jahr haben sie sich deshalb erstmals an einen Tisch gesetzt, um einen Schlachtplan zu entwerfen. Die Grundidee: moderne Gemeinschaftspraxen in Wyhlen und Grenzach, in denen die Ärzte Synergien nutzen können – etwa ein gemeinsames Sekretariat. In Grenzach böte sich dafür die Neue Mitte an, in Wyhlen das Areal südlich der Gartenstraße, wo die Gemeinde baugleich zum Wohnprojekt der Baugenossenschaft ein weiteres Gebäude errichten möchte. Hier könnten dann nach der Vorstellung von Benz Praxisräume entstehen, die die Gemeinde vermieten würde.

Allein – es fehlt an Personal. Zwar wohnten auch in Grenzach-Wyhlen viele Mediziner, insbesondere junge Frauen. Diese wollten jedoch lieber in Teilzeit oder auf Angestelltenbasis arbeiten. „Ein Praxisteilhaber wäre aber besser“, so Benz. Deshalb hat die Gemeinde Anzeigen aufgegeben; in Fachmedien aber eben auch Tageszeitungen. Ein recht ungewöhnlicher Schritt, wie auch der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Kai Sonntag, findet. Allerdings weiß er um die teils kreativen Bemühungen von Gemeinden, neue Mediziner zu finden, um eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Denn die ist in der subjektiven Wahrnehmung vieler Bürger nicht optimal.

Die KV betrachtet jedoch nicht einzelne Kommunen, sondern Versorgungsgebiete. Grenzach-Wyhlen gehört zum Gebiet Rheinfelden. „Hier haben wir eine hundertprozentige Versorgung, was ein befriedigender Wert ist“, erklärt Sonntag. In diesem Gebiet sind zwei Stellen für Allgemeinmediziner frei, das heißt: zwei Ärzte können sich noch niederlassen. Ob einer davon nach Grenzach-Wyhlen geht, bleibt abzuwarten. Benz will jedenfalls über die Anzeigen und auch die gemeindeeigene Homepage Werbung für den Standort machen. „Wir wollen uns den Ärzten vorstellen. Plattes Land sind wir schließlich nicht.“ Vielmehr liege Grenzach-Wyhlen in einem aufstrebenden Wirtschaftsraum und die Nähe zu Basel sei durchaus auch für die Partner der potentiellen Ärzte interessant.

Ginge es nach dem Rathauschef, würde es die Zuteilung durch die KV so gar nicht mehr geben. „In meinen Augen müsste auch dieser Markt liberalisiert werden. So wie es jetzt ist, ist das ja ein planwirtschaftliches System“, so Benz. Die Niederlassungsbegrenzung zeigt der Gemeinde so enge Grenzen auf. „Natürlich wollen wir so viele Ärzte, auch Fachmediziner, am Ort haben.“ Für eine so kinderreiche Gemeinde, die weiter wächst, wären auch mehr Kinderärzte von Nöten. Solange es die Niederlassungsregelung gebe, könne man das Rad nicht neu erfinden. Das Thema liegen lassen, käme aber auch nicht in Frage.

„Wir stehen erst am Anfang eines langen Prozesses.“ Vor genau einer Woche ist die Anzeige erschienen, ob die Bemühungen schon Früchte getragen haben, ist nicht bekannt. Eines kommt für Benz aber nicht in Frage: als Kommune einen Arzt anzustellen, was schon vorkomme. „Wir betreiben schon eine Mensa-GmbH, weil die Versorgung der Schüler und Lehrer auf dem freien Markt nicht funktioniert. Irgendwann kommt noch ein Supermarkt oder eben eine Praxis. Was sollen wir denn noch alles machen?“, so Benz.