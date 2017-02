Grenzach-Wyhlen Gestank in Wyhlen kam aus der Kanalisation

Gestank in Wyhlen kam aus der Kanalisation

Die Ursache für den unangenehmem Geruch, der sich am Mittwoch in Wyhlen verbreitet hat, ist gefunden.

Der beißende Gestank kam nach Angaben der Firma Energiedienst durch einen Rückstau in der Kanalisation zustande. Dieser sei durch eine ausgefallene Drosselanlage verursacht worden.

Zunächst hatte sich die alarmierte Feuerwehr Grenzach-Wyhlen mit zwei Fahrzeugen auf die Suche nach der Ursache für die Geruchsbelästigung gemacht, sagte Kommandant Claus Werner auf Nachfrage dieser Zeitung. Dabei sei klar geworden, dass der unangenehme Gestank aus der Kanalisation komme. „Wir waren für die Ursachensuche zuständig“, erläuterte Werner.

Da die Feuerwehr aber nicht für Kanalangelegenheiten verantwortlich ist, habe man den Fall an die Firma Energiedienst weitergegeben. Die konnte die Quelle des Gestanks denn auch finden. Laut Sprecherin Alexandra Edlinger-Fleuchaus habe die Drosseleinrichtung am Erdfilterbecken an der Verbindungsstraße zum Rührberg nicht richtig funktioniert.

Die Drosselanlage sorgt normalerweise dafür, dass das Abwasser gleichmäßig und kontrolliert abfließt. Laut Edlinger-Fleuchaus sei die Anlage am Mittwoch kurzzeitig ausgefallen, weshalb sich das Abwasser im Kanal gestaut habe. Dies habe den Gestank verursacht. Mittlerweile laufe die Drosselanlage aber wieder ordnungsgemäß.